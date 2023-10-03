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أعلى قيمة لجائزة نوبل في 2023..وأسماء الفائزين في الفيزياء خلال 10 سنوات

أعلى قيمة لجائزة
أعلى قيمة لجائزة نوبل في 2023..وأسماء الفائزين في الفيزياء

بعد إعلان  الهيئة المانحة لجوائز نوبل، اليوم الثلاثاء، فوز كل من النمساوي المجري فيرينس كراوس والفرنسية السويدية آن لويلييه والفرنسي بيار أجوستيني بـ جائزة نوبل في الفيزياء 2023 إثر مشاركتهم في مجال توليد النبضات الضوئية الأتوثانية لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة. 

جوائز نوبل في الفيزياء 

نرصد لكم في هذا التقرير أسماء أبرز الفائزين بجوائز نوبل في الفيزياء على مدار الـ 9 سنوات الماضية: 

 في عام 2022، فاز كل من الفرنسي آلان أسبيه والأمريكي جون كلاوسر والنمساوي أنتون زيلينجر بجائزة نوبل للفيزياء بفضل عملهم في مجال ميكانيكا الكم.

في عام 2021، عادت جائزة نوبل للفيزياء لكل من الأمريكي شوكورو مانابي والألماني كلاوس هاسلمان من جهة، والإيطالي جورجيو باريزي من جهة أخرى "لمساهمتهم الثورية في فهم أنظمتنا الفيزيائية المعقدة".

 في عام 2020، فقد ظفر بهذه الجائزة كل من البريطاني روجر بنروز والألماني رينهارد جنزل والأمريكية أندريا غيز، لاكتشافاتهم بشأن واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية غرابة وهي "الثقوب السوداء".

في عام 2019 فاز بجائزة نوبل في الفيزياء كل من جيمس بيبلز (كندا/الولايات المتحدة) وميشال مايور وديدييه كيلو (سويسرا).


في عام 2018 فاز بجائزة نوبل في الفيزياء كل من آرثر آشكين (الولايات المتحدة) وجيرار مورو (فرنسا) ودونا ستريكلاند (كندا).

10 معلومات عن فيرينس كراوس الفائز بـ جائزة نوبل في الفيزياء 2023

4 معلومات عن بيار أجوستيني الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء 2023

5 معلومات عن آن لولييه الفائزة بجائزة نوبل في الفيزياء 2023

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في عام 2017  فاز بجائزة نوبل في الفيزياء كل من  باري باريش وكيب ثورن وراينر فايس (الولايات المتحدة).
 

في عام 2016 فاز بجائزة نوبل في الفيزياء كل من ديفيد ثاوليس وف ودانكن هولداين وج ومايكل كوستيرليتس (بريطانيا).
 

في عام 2015 فاز بجائزة نوبل في الفيزياء كل من  تاكاكي كاجيتا (اليابان) وآرثر ب. ماكدونالد (كندا).
 

في عام 2014 فاز بجائزة نوبل في الفيزياء كل من إيسامو أكاساكي وهيروشي أمانو (اليابان) وشوجي ناكامورا (الولايات المتحدة).

قيمة جائزة نوبل 

 رفعت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم هذا العام قيمة جائزة نوبل 2023 إلى 11 مليون كرونة سويدية (ما يقرب من مليون دولار أمريكي).

وتعد جوائز نوبل 2023 صاحبة أعلى قيمة مالية بالعملة السويدية في تاريخ جوائز نوبل التي تأسست قبل أكثر من مئة سنة، والتي يتم تقاسمها في حال فوز أكثر من شخص.

ويذكر أنه في نهاية 2022 قدرت القيمة السوقية لإجمالي رأس المال المستثمر لجائزة نوبل بحوالي 5.799 مليون كرونة سويدية، وفقا لموقع “nobelprize”. 

 

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