جائزة نوبل في الكيمياء 2023.. تعرف على فوائد تطوير تكنولوجيا النانو

بعد نجاحهم في تطوير تكنولوجيا النانو، أعلن الموقع الرسمي لـ جوائز نوبل، اليوم الأربعاء، فوز 3 علماء يعملون بأمريكا بـ جائزة نويل في الكيمياء 2023 تقديرا لجهودهم في تطوير النقاط الكمومية وهي جسيمات نانوية صغيرة جدا يحدد حجمها خصائصها.

جائزة نوبل في الكيمياء 2023

والفائزون بجائزة نوبل في الكيمياء 2023 كل من مونجي جي باوندي Moungi G. Bawendi من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، كامبريدج، ماساتشوستس ولويس إي بروس Louis E. Brus من جامعة كولومبيا، نيويورك، وأليكسي آي إيكيموف Alexei I. Ekimov من شركة تكنولوجيا النانو كريستالز، نيويورك.

ومن المتوقع أن يفيد تطوير الثلاثة علماء لـ تكنولوجيا النانو بإنشاء وإثبات تأثيرات كمومية تعتمد على الحجم في الزجاج الملون في مساعدة علماء الكيمياء الحيوية والأطباء لرسم خريطة للأنسجة البيولوجية وإزالة أنسجة الورم.

وإضافة إلى ذك، فقد تساهم في المستقبل في تطوير الإلكترونيات المرنة، وأجهزة الاستشعار الصغيرة، والخلايا الشمسية الأرق، والاتصالات الكمومية المشفرة.