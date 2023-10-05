رئيس تنشيط السياحة لـ"صدى البلد": نروج 3 منتجات جديدة بتوب ريزا الفرنسي

قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، أننا التقينا منظمى الرحلات في معرض توب ريزا السياحي بباريس ، لعرض مستجدات المنتج السياحي المصري بالاضافة الي وجود 3 منتجات سياحية جديدة، ولكننا ركزنا هذا العام تطوير منطقة الأهرامات في ظل وجود المتحف المصري الكبير والاكتشافات الأثرية في سقارة بالإضافة إلى مطار سفنكس.



أوضح القاضي في تصريح لـ"صدى البلد" ،أن المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد بها أوتيلات ستساعد الفنادق القائمة بجوار منطقة الأهرامات ، لتستوعب حجم التدفقات السياحية المتوقعة من زيارات المتحف المصري الكبير و الأهرامات و منطقة آثار سقارة .



أضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي ، إلى أن السائح الزائر لمنطقة الأهرامات يستطيع التمتع بأماكن السهر والتسوق في منطقة غرب القاهرة ، بالإضافة إلى أننا تحدثنا عن التطوير في منطقة القاهرة الإسلامية ، أبرزها افتتاحات تطوير سور مجرى العيون و بحيرة عين الصيرة و القلعة والآثار المسيحية و اليهودية لتكون مقصد سياحي جديد ، ليكون ضمن برنامج المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات لتكون القاهرة مقصد سياحي مستقل .

معرض توب ريزا السياحي



أستكمل قائلا : أن بتلك الأدوات نبني على التطوير الذي نشهده في الآثار ، ليكون برنامج القاهرة 4 أيام أو 5 أيام يستطيع السائح خوض تجربة سياحية مميزة يتعرف فيها أيضا على الثقافة المحلية للقاهرة ، بالإضافة الى زيارات المتاحف الأخرى مثل الحضارة و المتحف المصري بالتحرير.



أشار إلى أننا انتقلنا الى العاصمة الإدارية الجديدة و التي ستضيف لنا نوع جديد من سياحة الـ بيزنس ، لمن يريد ان يعمل في هذا المنتج ، مؤكدا ان الفائدة من ذلك الانتقال سيعم على السياحة عبر الاستغلال الأمثل و المدروس لمقرات الحكومة في منطقة وسط البلد وتحويلها إلى فنادق تراثية .



و استعرضنا أيضا مع منظمى الرحلات الترويج لمنطقة الساحل الشمالي و المطار الجديد بها ، بالإضافة إلى إظهار جمال البحر المتوسط وما تم من إنجاز في مدينة العلمين الجديدة وهو مقصد الأوروبيين بدأ اكتشافه هذا العام من دول إيطاليا والتشيك والفرنسيين بالإضافة الى الاشقاء العرب .



أفاد أن كل مازاد الطلب على الساحل الشمالي ، وتنوع من الجنسيات .



تحدثنا عن شرم الشيخ والغردقة و تجربة سانت كاترين والفرق بينهم ، بالإضافة الى التحدث عن التطوير الذى يحدث في البنية التحتية و المشاريع القومية التي تسهم في خدمة القطاع السياحي .



وناقشنا خطط منظمي الرحلات للموسم القادم ونسب النمو ، لافتا أن لدينا مستهدف نمو بنسبة 25% ، بالإضافة الى اننا نرغب في تسيير مزيد من رحلات الطيران ، والبرامج المشتركة ما بين الثقافي والشاطئ ،كما ناقشنا تسيير رحلات تعريفية لمنظمي الرحلات .



