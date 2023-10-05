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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمال مصر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

محمد جبران
محمد جبران

هنأ محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة المصرية وجميع القيادات السياسية بمناسبة حلول الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد.

 

وقال جبران ، إن مصر تحل عليها هذه الذكرى، وهى تعيش أزهى عصورها كدولة مستقلة ومستقرة، تحت قيادة قوية عززت مكانتها بين الدول العربية والأجنبية، وستظل دومًا مبعثًا للفخر والعزة للمصريين بقواتهم المسلحة، فقد قهروا العدوان واستعادوا سيناء الغالية لتنطلق فيها اكبر عملية تنمية شاملة زراعيا وعمرانيا وصناعيا وسياحيا، والفضل في ذلك يعود للرئيس السيسي.

 

وأكد رئيس اتحاد عمال مصر، أنه مهما تمر السنين فسيبقى نصر أكتوبر صفحة مجيدة في تاريخ الوطن، باعتبارها حرب التحرير والكرامة، حرب البطولة والفداء، التي حققت خلالها القوات المسلحة أعظم انتصار لمصر فى التاريخ الحديث، واستردت فيها أرضها المحتلة وقهرت عدوها.


وتابع رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن مناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، عزيزة وغالية على كل مصري، بعدما سجل فيها أبطال القوات المسلحة الذين قدموا دمائهم الذكية دفاع عن تراب الوطن وأرضه الذكية، بطولات خالدة، وسجلوا في مختلف صفحات التاريخ أيام فخر وعزة للمصريين والعرب جميعا.

 

ووجه جبران، التحية لأبطال القوات المسلحة البواسل والشعب المصرى العظيم، ولروح الشهيد البطل الزعيم محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، ولجميع شهداء مصر الأبرار فى انتصار السادس من أكتوبر، ولكل من ينتمون للمؤسسة العسكرية مصنع الرجال والأبطال، مؤكدا أن الجيش المصرى العظيم سيظل سندا قويا للحفاظ على الأمن القومى المصرى والأفريقي والعربى.

 

وأضاف رئيس إتحاد نقابات عمال مصر إن عمال مصر يعاهدون الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببذل الجهد لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعيشها مصر في ظل قيادته، داعيا الله ان يحفظ مصر وشعبها وجيشها.

 

وجدد عمال مصر، دعوته لجموع المصريين بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري الرئاسي، بعد قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة عمال مصر وشعب مصر العظيم بالترشح لفترة رئاسية اخرى، ومساندة في استكمال مسيرته لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة.

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