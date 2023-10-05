سيدة الكمشوشي.. بطلة مصرية شاركت بانتصارات أكتوبر في سن 21 عاما

قالت سيدة الكمشوشى، إحدى بطلات حرب إكتوبر خلال خدمتها بمستشفى السويس، إنها التحقت بالمستشفى فى سن 19 سنة وبعد عامين من انتقالها نشبت الحرب، إى عندما بلغت 21 عاما.

وأوضحت سيدة الكمشوشى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "دي إم سى"، أن الحرب بدأت خلال إجازتها، فقطعت الإجازة وعادت للمستشفى مباشرة فى نفس اليوم الذي بدأت فيه الحرب.

سيدة الكمشوشى

وتابعت سيدة الكمشوشى، أنها بدأت العمل فور وصولها، وخلال تطبيبها أحد ضباط أبطال القوات المسلحة، بدأ الكيان الصهيوني ضرب المستشفى، فأمرها الضابط بتركه لكنها رفضت وظلت برفقته فى نفس الحجرة.

وأوضحت سيدة الكمشوشى، أن الكيان الصهيونى كان يستهدف المستشفى لعلمه بوجود ضباط وجنود داخلها.