للأسبوع السادس.. أوقاف شمال سيناء تستقبل علماء القافلة الدعوية المشتركة

استقبلت مديرية أوقاف شمال سيناء سادس القوافل الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتؤدي رسالتها على الوجه الأكمل بإدارات أوقاف الجورة، والماسورة، والشيخ زويد اليوم الخميس 5/10/ 2023م.

وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

أوقاف شمال سيناء تستقبل علماء القافلة الدعوية المشتركة

حيث تشمل القافلة الدعوية ندوات، ولقاءات موسعة مع الشباب، وأداء أعضاء القافلة خطبة الجمعة ٦/ ١٠/ 2023م حول موضوع: "فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم"، بمساجد إدارات أوقاف الجورة، والماسورة، والشيخ زويد، وعقد مجالس إفتاء، تأتي هذه القافلة بمشاركة (خمسة عشر عالمًا): خمسة من الأزهر الشريف، وثمانية من وزارة الأوقاف، واثنان من دار الإفتاء المصرية، وبحضور الشيخ/ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وقيادات الدعوة بالمديرية، وذلك على النحو التالي:

١- د/ رمضان عفيفي بحيري مدير عام المراكز الثقافية أبو هريرة ( رضي الله عنه) - نجع شبانة - الماسورة.

٢- الشيخ/ محمد عبد الرحيم إبراهيم أحمد واعظ بالأزهر الشريف الأطرش - العجرة - الماسورة.

٣- د/ أحمد العوضي محمد أبو النجا أمين فتوى بدار الإفتاء الظهير - قرية الظهير - الجورة.

٤- الشيخ/ إبراهيم أحمد محمد أحمد واعظ بالأزهر الشريف الرحمة - قرية الظهير - الجورة.

٥- الشيخ/ مصطفى كامل علي مبارك إمام وخطيب النصر - قرية الظهير - الجورة.

٦- الشيخ/ عبد الرحمن جمعة السيد شلش إمام وخطيب أولاد سليمان - قرية الظهير - الجورة.



٧- الشيخ/ محمد سمير سلامة إبراهيم أمين فتوى بدار الإفتاء الحاج عايش - قرية الظهير - الجورة.

٨- الشيخ/ يس سليم أحمد السيد واعظ بالأزهر الشريف عباد الرحمن - حي الزهور - الشيخ زويد.

٩- الشيخ/ السعيد مسعد السعيد أحمد إمام وخطيب عمرو بن العاص ( رضي الله عنه ) - حي البحر - الشيخ زويد.

١٠- الشيخ/ عبد الله رمضان محمد حمادة واعظ بالأزهر الشريف صلاح الدين - حي السكادرة - البحر - الشيخ زويد.

١١- الشيخ/ أبو بكر محمد أحمد محمد إمام وخطيب الرحمن - حي الكراشين - الشيخ زويد.

١٢- الشيخ/ عبد الرحمن رضوان أبو سيف واعظ بالأزهر الشريف أبو سمور - حي الكراشين - الشيخ زويد.

١٣- الشيخ/ أحمد صلاح علي محمد إمام وخطيب أبو داوود - حي البحر - الشيخ زويد.

١٤- الشيخ/ محمد السعيد جاهين يوسف إمام وخطيب المجاهدين - المدينة - الشيخ زويد.

١٥- الشيخ/ عماد محمد السيد علي مجاهد إمام وخطيب الوحشي - حي الوحشي - الشيخ زويد.