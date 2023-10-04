الاحتلال يمنع موظفي الأوقاف الفلسطينية من الدخول إلى المسجد الأقصى

قالت وكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت من إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى المبارك، ومنعت عددا من موظفي الأوقاف من الدخول إليه.

ونقلت الوكالة عن مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن قوات الاحتلال دققت في هويات الموظفين ومنعت عددا منهم من الدخول إلى باحات المسجد للقيام بأعمالهم هناك.

يأتي ذلك بالتزامن مع التدقيق في هويات المقدسيين القادمين للصلاة وعدم السماح للكثير منهم بالدخول، واحتجاز هويات من يسمح لهم بالدخول داخل المسجد، ومنعهم من التنقل إلا في مناطق محددة.

وتواجدت أعداد كبيرة من المستوطنين في البلدة القديمة قرب باب المجلس وأدوا طقوساً وصلوات تلمودية.