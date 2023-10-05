بعد شكوى مواطنين على الفيس بوك.. الأمن يداهم حي قبلي برشيد

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن استغاثة سكان منطقة حى قبلى بمدينة رشيد بالبحيرة من انتشار ترويج المواد المخدرة والأعمال المنافية للآداب بمنطقة المقابر بذات الناحية.

فقد تم استهداف المنطقة محل الشكوى بعدة حملات خلال الآونة الأخيرة أسفرت جهودها عن ضبط (7 متهمين) بحوزتهم ( كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين" – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مُختلفة الأعيرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستمرار الحملات بالمنطقة محل الشكوى لضبط كل ما يخل بالأمن العام.