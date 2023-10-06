أيمن محسب: بيان البرلمان الأوروبي افتراء ضد مصر

علق النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبى بشأن الأوضاع فى مصر.



وأوضح محسب خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أنه ليست المرة الأولى للبرلمان الأوروبى أن يصدر ادعاءات وافتراءات ضد مصر لا تمس للواقع بصلة.

تدخل سافر

وأكد عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبى تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري غير مقبول، لافتا إلى أن البرلمان الأوروبي يعتقد أنه سيستطيع الضغط على الدولة لتحقيق بعض المكاسب السياسية.

وأشار أيمن محسب، أن البرلمان الأوروبى يتناسى تماما أن الدولة المصرية لا ولن تقبل الإملاءات الخارجية.