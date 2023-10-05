السفير الأمريكي لدى ليبيا: فيضانات درنة وحدت الدولة المنكوبة

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، اليوم الخميس، إن الفيضانات التي دمرت مدينة درنة الساحلية الليبية الشهر الماضي حفزت جهودًا جديدة لتوحيد الدولة الغنية بالنفط، وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس.

خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أصر ريتشارد نورلاند على أن المأساة، التي أودت بحياة آلاف الأشخاص في مدينة درنة الشرقية، زادت من إلحاح توحيد مؤسسات البلاد بعد عقد من الصراع والانقسام.

قال: أعتقد أن المسرح مهيأ بالفعل لتطوير خارطة طريق متفق عليها وذات مصداقية لإجراء الانتخابات.

ضربت الأمطار والفيضانات المدمرة، الناجمة عن عاصفة البحر الأبيض المتوسط، أجزاء من شرق ليبيا في سبتمبر. غمرت المياه سدين قديمين خارج درنة في 11 سبتمبر، مما تسبب في فيضانات هائلة جرفت المباني السكنية إلى البحر وتركت ما يصل إلى ثلث المساكن والبنية التحتية في درنة متضررة، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

قدر المسؤولون الحكوميون ووكالات الإغاثة أعداد القتلى التي تتراوح بين أكثر من 4000 إلى أكثر من 11000.

جلبت الكارثة بعض الوحدة النادرة إلى ليبيا الغنية بالنفط، والتي تم تقسيمها بين الإدارات المتنافسة منذ عام 2014. وتحظى كلتا الإدارتين بدعم دولي.

ولجعل الانتخابات ممكنة، قال نورلاند إنه يتعين على الحكومتين الاتفاق على سلسلة من القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة تصريف أعمال تشرف على التصويت.

وقال السفير إنه والجنرال مايكل إي لانغلي، القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أفريقيا، عقدا عدة اجتماعات مع الشخصيات السياسية البارزة في ليبيا في أعقاب فيضانات سبتمبر، بما في ذلك مع الجنرال خليفة حفتر، رئيس الجيش الوطني الليبي.

كما دعا السفير خلال المؤتمر الصحفي إلى تشكيل آلية موحدة للحكومتين لقيادة عملية إعادة إعمار المدينة. واقترح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باثيلي آلية مشتركة يوم الاثنين.