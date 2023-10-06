التنبؤات الجوية تكشف تفاصيل حالة الجو بمطروح خلال الـ48 ساعة المقبلة

كشف الدكتور محمود شاهين مدير التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حدوث السيول في مطروح، خلال الساعات الماضية وهل كانت هناك توقعات بها.



وقال مدير التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة العامة لـ الأرصاد قد أبلغت التوقعات لـ غرفة الأزمات بـ مجلس الوزراء، وكشفت أن الأمطار كانت متوسطة الشدة.



ولفت خلال تصريحات تلفزيونية، إلي أن الأمطار كانت فوق المتوسطة، وكان معها سحب رعدية، وأن الأمطار تجمعت في المرتفعات، وبعد ذلك نزلت مرة واحدة.

الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة ستكون أقل



وأشار إلي أن الأمطار في مطروح لم تؤثر، كون الأراضي في مطروح صحراوية، وأن الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة ستكون أقل، وستكون أقل من المتوسطة، وأن الأمطار ستكون خفيفة.



وأوضح أن الجميع يجب أن يطمأن فقد تم السيطرة على الأمطار في مطروح، وأنه لن يكون هناك تجمعات جديدة لـ الأمطار.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 23

العاصمة الإدارية 31 23

6 أكتوبر 32 23

بنهــــا 30 23

دمنهور 29 22

وادي النطرون 31 23

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 30 23

الزقازيق 30 23

شبين الكوم 31 23

طنطا 30 23

دمياط 29 22

بورسعيد 29 24

الإسماعيلية 32 22

السويس 33 22

العريش 30 22

رفح 28 22

رأس سدر 32 23

نخل 30 20

كاترين 28 17

الطور 31 23

طابا 30 24

شرم الشيخ 35 25

الإسكندرية 28 22

العلمين الجديدة 28 22

مطروح 26 22

السلوم 28 20

سيوة 29 20

رأس غارب 33 23

الغردقة 35 25

سفاجا 34 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 36 25

حلايب 33 26

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 32 25

الفيوم 32 23

بني سويف 32 22

المنيا 32 23

أسيوط 33 22

سوهاج 35 23

قنا 39 24

الأقصر 40 25

أسوان 41 25

الوادى الجديد 37 23

أبوسمبل 40 25

