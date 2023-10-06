تبادل إطلاق النار مع الشرطة .. مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة بأسوان| تفاصيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المتجرين بالمواد المخدرة سبق إتهامه فى 12 قضية آخرهم قضية "مخدرات" ومحكوم عليه فى 16 قضية) بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات با در بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه، وعثر بحوزته على (كمية لمخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" - سيارة "بدون لوحات معدنية" - بندقية آلية - خزينة - عدد من الطلقات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.