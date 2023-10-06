معتقل منذ 1985..الأسير محمد الطوس يدخل عامه الـ39 داخل سجون الاحتلال

يدخل المعتقل محمد الطوس ذو الـ 66 عاما من قرية الجبعة بمحافظة بيت لحم، اليوم الجمعة، عامه الـ39 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو عميد المعتقلين الفلسطينيين.

وأوضح بيان نادي الأسير، أن الطوس تم اعتقاله في 6/10/1985 بسبب مقاومته للاحتلال وانتمائه لحركة “فتح”، وأُصيب حينها إصابات بليغة، وحكم الاحتلال عليه بالسّجن مدى الحياة.

وأضاف أن الطوس من المعتقلين القدامى منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وعددهم اليوم 22 معتقلا، إلى جانبهم 11 معتقلا من محرري “صفقة وفاء الأحرار” المعاد اعتقالهم وكانوا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وحرروا عام 2011 ثم أعيد اعتقالهم عام 2014، وأبرزهم المعتقل نائل البرغوثي.