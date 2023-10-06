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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش وهيروين.. حملات مكبرة على تجار المخدرات بالمحافظات

الشرطة
الشرطة

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن "الإسكندرية ، المنوفية ، جنوب سيناء ، كفر الشيخ" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة.

 

وتم ضبط (عاطل ، نجله "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 48 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام).

 

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بنطاق محافظة المنوفية وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "حشيش، بانجو، آيس" – بندقية خرطوش - طلقات نارية).

 

ونجحت الحملات فى ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أبو رديس بمديرية أمن جنوب سيناء.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش).

 

وتم ضبط (عنصران إجراميان "لهما معلومات جنائية") بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,050 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى – طلقات نارية).

 

بمواجهتهم اعترقوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

 

الامن العام الاسكندرية الحشيش المواد المخدرة النيابة العامة امن الاسكندرية

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