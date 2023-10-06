وصول محمد رمضان إلى أسوان استعدادا لحفل نصر أكتوبر

وصل الفنان محمد رمضان إلى أسوان استعداد لإحياء حفل مساء اليوم داخل استاد أسوان الرياضى، بمناسبة مرور 50 عام على نصر أكتوبر.



ونشر محمد رمضان مجموعة من الصور من داخل الفندق المقيم فيه، مؤكدا استعداده التام لحفل الليلة.





حفل محمد رمضان

ويستعد النجم محمد رمضان لإحياء حفل غنائي مساء اليوم فى أسوان، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على ذكرى انتصار أكتوبر المجيد.



ومن المفترض أن يقام الحفل داخل استاد أسوان، كما يشارك فريق بلاك تيما محمد رمضان فى إحياء الحفل.



محمد رمضان يروج للحفل

وبدأ رمضان الترويج للحفل منذ عدة أيام وذلك عن طريق صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وكان أخرها فيديو قام بنشره استعداد للحفل.



وقال محمد رمضان خلال الفيديو، معلقا: "صحيت من النوم ببص فى الموبيل لقيت باقى يومين على حفلة أسوان ، يوم الجمعة فى إستاد أسوان ، قلت أغير عشان ألحق اتحرك واعمل البروفة قبلها بيوم".

واستكمل الفيديو وهو يغني على أنغام أغنية أسوان أسوان قائلا: "أسوان أسوان انا جايلك زي الرهوان".

تكريم محمد رمضان

على جانب آخر، تم تكريم محمد رمضان في أكثر من مهرجان فني خلال الفترة السابقة، منهم تكريمه في مهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ 14، وكذلك تكريمه في حفل موريكس دول في لبنان، كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل جعفر العمدة.

أعمال محمد رمضان

وكان آخر أعمال محمد رمضان الدرامية هو مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2023، وشارك به كل من الفنانة هالة صدقي، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد داش، دعاء حكم، جوري بكر، عصام السقا، منذر رياحنة، أحمد فهيم، زينة، وآخرين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي