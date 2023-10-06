هشتاج نصر أكتوبر يتصدر تريند تويتر حاليا.. تفاصيل

تصدر هاشتاج “#نصر_اكتوبر_50_عاما” تريند موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات والتغريدات تويتر خلال اللحظات الحالية.

وجاءت أبرز التغريدات:

"حدثوا أولادكم واحتفلوا واسمعوا الجميع في ‎#ذكري_نصر_اكتوبر_٧٣ ، هنا الرئيس السادات متحدثًا عن ‎#نصر_اكتوبر قائلا التاريخ سيقف طويلًا أمام ‎#حرب_أكتوبر !!

احتفلوا وتذكروا يومًا مجيدًا اهتزت الأمة كلها طربًا في اليوم السادس من ‎#اكتوبر٧٣ فهناك من يتألم في هذا اليوم".

و"يوم العبور.. أعظم ملاحم العسكرية المصرية في العصر الحديث".

و"في الـ6 من أكتوبر 1973 بدأت ‎#حرب_أكتوبر بين الجيشين المصري والإسرائيلي الذي كان يحتل ‎#سيناء، إذ حققت ‎#مصر النصر بعبور ‎#قناة_السويس وتدمير خط ‎#بارليف والانتصار في المعارك الشرسة في الجو والبر والبحر، وساهم عديد من الدول العربية بالدعم العسكري والاقتصادي وانتهت الحرب فعلياً في الـ28 من أكتوبر".

كانت حرب أكتوبر 1973، لحظة محورية في تاريخ المقاومة العربية ضد الاحتلال الإسرائيلي. وفي طليعة هذا الحدث التاريخي كانت مصر، بقيادة الرئيس أنور السادات، التي حظيت بدعم وتضامن كبيرين من أشقاءها العرب في سعيها لاستعادة شبه جزيرة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي. ولم تعيد الحرب تشكيل المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط فحسب، بل أظهرت أيضًا عمق الوحدة والتضامن العربي.

كان قرار الرئيس السادات بشن حرب أكتوبر خطوة جريئة ومحسوبة. وكان الزعيم المصري مصمماً على كسر الجمود السياسي والعسكري الذي استمر منذ نكسة عام 1967 عندما احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء. ولتحقيق ذلك، سعى إلى حشد الدعم والتضامن العربي على جبهات متعددة.

وحدة الشعوب العربية:

من أبرز جوانب حرب أكتوبر الوحدة التي أبدتها الدول العربية. وتلقت مصر دعماً من عدة دول عربية، منها سوريا والأردن والعراق والمملكة العربية السعودية وغيرها. ولم يقدم هذا التحالف العربي المساعدة العسكرية فحسب، بل قدم الدعم السياسي أيضًا. وكان الهدف هو إرسال رسالة واضحة إلى إسرائيل مفادها أن العالم العربي متحد في تصميمه على تحدي الوضع الراهن.

المساعدات المالية والمادية:

قدمت الدول العربية لمصر الدعم المالي والمادي الذي كانت في أمس الحاجة إليه لمواصلة حملتها العسكرية. وكانت هذه المساعدة حاسمة في ضمان حصول مصر على الموارد اللازمة لمواصلة القتال ضد إسرائيل. وشملت المساعدات المالية والمعدات العسكرية، وفي بعض الحالات القوات.

الجهود الدبلوماسية:

كما انخرطت الدول العربية في جهود دبلوماسية مكثفة لحشد الدعم الدولي للقضية العربية. ولعبت الجامعة العربية دورًا مركزيًا في هذا الصدد، حيث عملت على تأمين قرارات تدعم مصر والتحالف العربي الأوسع في الأمم المتحدة.

التضامن في الداخل والخارج:

أثارت حرب أكتوبر تدفقاً من الدعم والتضامن من المواطنين العرب في جميع أنحاء المنطقة. تم تنظيم مسيرات حاشدة وحملات لجمع التبرعات وجهود تطوعية لمساعدة المجهود الحربي المصري. قدمت وسائل الإعلام العربية تغطية واسعة النطاق للصراع، وحشدت المشاعر العامة لصالح التحالف العربي.

وبينما كان لحرب أكتوبر أهدافها العسكرية والاستراتيجية، فقد كان لها أيضًا تأثير عميق خارج ساحة المعركة. وعززت الشعور بالهوية العربية والتضامن، متجاوزة الحدود الوطنية والاختلافات السياسية. وأصبحت الحرب رمزاً لإصرار العرب على مقاومة الاحتلال وتأكيد حقوقهم في المنطقة.

تراث الوحدة:

إن إرث الدعم والتضامن العربي مع مصر خلال حرب أكتوبر 1973 لا يزال قائما في الذاكرة الجماعية للعالم العربي. ويظل رمزًا لقدرة المنطقة على التوحد في مواجهة الشدائد، كما أنه بمثابة تذكير بالتاريخ المشترك وتطلعات الدول العربية.

بينما يواصل الوطن العربي مواجهة التحديات والصراعات المعقدة، تقف حرب أكتوبر 1973 بمثابة شهادة على قوة الوحدة والتضامن في السعي لتحقيق العدالة وتقرير المصير. ويظل مصدر إلهام لأولئك الذين يسعون إلى مستقبل أكثر استقرارًا وسلامًا وعدالة في المنطقة.