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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط تجار مخدرات وهاربين من تنفيذ أحكام في حملات اللأمن العام بالمحافظات

الاسلحة
الاسلحة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى والمتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وشن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات .

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسيوط عن عدد (60) قطعة سلاح نارى عبارة عن (15 بندقية آلية – 23 بندقية خرطوش – 22 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (50 متهم لــ 37 منهم معلومات جنائية") .

وتم ضبط (12) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (14متهم لـ "11منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (518) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,300 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين - الشابو") بحوزة (5 متهمين لـ "4 منهم معلومات جنائية").

وتم ضبط (3) قضايا سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية – 2 فرد محلى عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - خزينة) بحوزة (3 متهمين) و تنفيذ (823) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام –– كمية من مخدر الهيروين – 4 فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (4 متهمين لـ"3 منهم معلومات جنائية") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية أسوان أسيوط الأسلحة النارية الأجهزة الامنية الحملات الأمنية المحافظات

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