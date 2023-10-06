ملثمون يسرقون فيلا ويوثقون أصحابها في الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص بالمعاش "مُصاب بجرح بالرأس" وزوجته ، مقيمان بدائرة المركز) بأنه حال تواجدهما بالفيلا سكنهما الكائنة بدائرة المركز بمفردهما فوجئا بــ 3 مجهولين مُلثمين بالدلوف للفيلا عن طريق تسلق السور الخارجى وتعدوا عليه بالضرب بعصا خشبية محدثين إصابته وإيثاقه وزوجته بأفيز بلاستيكى وإستولوا على (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" - 2 هاتف محمول - لاب توب – مشغولات ذهبية) ولاذوا بالهرب.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سائق وعاملان ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة المركز) وبحوزتهم (فرد محلى وطلقات نارية).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدوا عن جميع المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.