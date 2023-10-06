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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الأثقال تطير إلى مالطا للمشاركة في كأس دول المتوسط

صدى البلد

غادرت بعثة منتخب مصر لرفع الاثقال إلى مالطا للمشاركة في بطولة كأس دول حوض البحر المتوسط ، كما يشارك الكابتن محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في اجتماعات المكتب التنفيذي واجراء انتخابات رفع الاثقال لدول البحر المتوسط ويترشح علي منصب نائب الرئيس.

وتخوض مصر منافسات البطولة بمجموعة من الناشئين المميزين لتجهيزهم لبطولة العالم بالمكسيك وهم : حنين احمد وزن ٦٤ كجم .. واميرة عبد الرحمن وزن ٧١ كجم .. وريناد محمد مغربي وزن ٧٦ كجم .. وحلمي عبد الباري وزن ٦٧ كجم .. ومازن شريف وزن ٨١ كجم .. واحمد مختار وزن ١٠٩ كجم.

ويقود المنتخب فنيًا علاء حسن كامل المدير الفني، كما تضم البعثة المدير الاداري عادل سليمان والحكم الدولي عاصم احمد ، ويتراس البعثة محمد احسان سكرتير عام الاتحاد وعضو مجلس الادارة.

من جانبه اكد علاء حسن كامل المدير الفني ان كاس البحر المتوسط تمثل تحدي جديد حرص الجهاز الفني علي مشاركة مجموعة من الناشئين المميزين لتجهيزهم لبطولة العالم رغم قوة منافسات الكبار ، ولكنه لديه ثقة كبير في الشباب المشارك الذي يحرص علي ثقله بالخبرة بعدما اصبح لدينا جيل واثنين وثلاثة من الابطال في رفع الاثقال بعد دعم الدولة وخاصة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور اشرف صبحي.
كما اشاد بدور رئيس الاتحاد الكابتن محمد عبد المقصود وتمني له التوفيق في انتخابات المكتب التنفيذي لدول البحر المتوسط وفوزه بمنصب نائب الرئيس مشددا قيمة واهمية المناصب الدولية التي تعضدد من قوة مصر الرياضية.

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