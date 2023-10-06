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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض أول.. فيلم بيت في القدس بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بوستر فيلم بيت في
بوستر فيلم بيت في القدس

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار فيلم بيت في القدس للمخرج مؤيد عليان والمؤلف رامي عليان للمشاركة ضمن فعاليات النسخة 45 التي تُقام في الفترة ما بين 15 - 24 نوفمبر، حيث سيشهد عرضه الأول عربيًا ضمن قسم عروض منتصف الليل.


وأصدرت MAD Solutions الشركة الموزعة للفيلم في العالم العربي، البوستر الرسمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفيه تظهر الطفلة ريبيكا التي تلعب دورها مايلي لوك في حالة وجوم، ويتناثر من حولها زجاج مرآة تظهر فيه صورة لوجه طفلة أخرى مغمضة عينيها، وهو ما يضيف إلى هالة الغموض المحيطة بالفيلم.


حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في مهرجان روتردام السينمائي الدولي، كما عرض في عدة مهرجانات دولية أخرى ومنها مهرجان سياتل السينمائي الدولي، ومهرجان غالواي السينمائي الدولي، ومهرجان الفيلم الفلسطيني في بوسطن، ومهرجان الفيلم الفلسطيني في أستراليا، ومهرجان أثينا للفيلم الفلسطيني، ومهرجان موسترا فالنسيا للفيلم المتوسطي، ومهرجان العالم العربي السينمائي، ومهرجان سيول الدولي لأفلام الأطفال، وهو مرشح أيضًا للفوز بـجائزة أفضل فيلم شبابي ضمن جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادئ.

 


أشادت به وسائل الإعلام الدولية حيث كتبت بليندا فان دي جراف في موقع Trouw "يروي بطريقة مبتكرة كيف أُجبر الفلسطينيون على مغادرة أرضهم في عام 1948" بينما وصفه نيل يونج في سكرين دايلي أنه "فيلم ممتع ومؤثر" كما وصفه دافيد اباتيسياني في موقع سينيوروبا بأنه "واحد من كنوز مهرجان روتردام السينمائي المخبأة."


تدور أحداث الفيلم حول ريبيكا التي تنتقل من لندن لتعيش مع والدها في القدس، على أمل أن تساعدها البداية الجديدة على التعافي من صدمة وفاة والدتها. تنطلق ريبيكا في رحلة غامضة لاستكشاف خبايا منزل جدها، وتغوص في أعماق أسراره والجانب السحري من مدينة القدس.


بيت في القدس من بطولة جوني هاريس، مكرم خوري، سعاد فارس، مايلي لوك، وشهرزاد مخول فارل، وهو إنتاج مشترك بين شركات من أنحاء العالم PalCine Productions (فلسطين)،  Wellington Films وCocoon Films (المملكة المتحدة)، Red Balloon Films و ZDF/ARTE (ألمانيا)، Metafora Production (قطر)، وKeyFilms (هولندا). وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تقوم Heretic بالمبيعات الدولية.


خلال مراحل إعداد الفيلم، نال منحة برنامج السينما لعام 2019 من آفاق (الصندوق العربي للثقافة والفنون)، كما نال منحة للتطوير في 2016 من مؤسسة الدوحة للأفلام، وصندوق هولندا لتمويل الأفلام، وصندوق موين هامبورغ شليسفيغ هولشتاين، ومعهد الفيلم البريطاني، والقنصلية العامة لفرنسا في القدس، وحصل على جائزة فيلممور لمرحلة ما بعد الإنتاج.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم بيت في القدس المؤلف رامي عليان

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