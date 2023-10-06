السيسي يتلقى برقيتي تهنئة من أمير الكويت وولي عهده بمناسبة ذكرى أكتوبر

وجه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقيتي تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأشاد أمير الكويت وولي عهده في برقيتيهما بالمجد والعزة التي حققتها القوات المسلحة المصرية في هذه الحرب التاريخية، وبالتضحيات والشهادات التي قدمها أبطال مصر والكويت في سبيل تحرير كامل أرض مصر من الاحتلال.

وأعربا عن فخرهما واعتزازهما بالروابط الأخوية والصداقة التي تجمع بين شعبي البلدين، والتي تجسدت في مشاركة دولة الكويت في هذه الملحمة الوطنية.

وتمنى أمير الكويت وولي عهده لفخامة الرئيس السيسي دوام الصحة والسعادة، ولجمهورية مصر العربية وشعبها المعطاء كل التقدم والازدهار.