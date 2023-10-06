وزير الدفاع الروسي يدين الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية في سوريا

أدان وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية في حمص بسوريا أثناء حفل تخرج دفعة جديدة، أمس الخميس.

وأعرب شويجو عن خالص تعازيه للشعب السوري، متمنيا الشفاء العاجل والسريع لجميع المصابين.

وقال وزير الدفاع الروسي، إن موسكو تشاطر دمشق الألم الحزن.

وفي وقت سابق صاح اليوم، أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع ضحايا العمل الإرهابي في الكلية الحربية بحمص إلى 89 شهيدا و277 جريحاً.

وقالت وزارة الصحة عبر التلفزيون الرسمي السوري، إن أعداد الضحايا قد يزيد في الساعات القليلة المقبلة. وحتى هذه اللحظة لم تعلن أي جماعة إرهابية مسؤوليتها عن ذلك الحادث.