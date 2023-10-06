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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة مدوية.. بوتين يكشف عن سبب تحطم طائرة قائد فاجنر

بوتين وقائد فاجنر
بوتين وقائد فاجنر الذي لقى مصرعه

ألمح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن سبب تحطم الطائرة الذي أودى بحياة رئيس مجموعة فاجنر، يفغيني بريجوجين، مشيرا إلى أنه كان بسبب قنبلة يدوية؛ ويشتبه أن رئيس فاجنر كان تحت تأثير المخدرات، حسبما أفادت وسائل الإعلام العالمية.


وتوفي بريجوجين الشهير عندما تحطمت طائرته الخاصة في 23 أغسطس، بعد شهرين من شن تمرد فاشل ضد الكرملين.


وفي تعليقاته الأولى منذ الحادث، قال بوتين إن الطائرة انفجرت من الداخل، مضيفا أن رئيس لجنة التحقيق الروسية أبلغه بذلك قبل عدة أيام.


وأوضح بوتين في اجتماع في منتجع سوتشي على البحر الأسود، أنه : "تم العثور على أجزاء من القنابل اليدوية على جثث الذين لقوا مصرعهم في الحادث".


وأضاف بوتين: "لم يكن هناك تأثير خارجي على الطائرة - هذه حقيقة ثابتة"، متحديا تقارير الدول الغربية التي تفيد بأن الطائرة أسقطت كما نقلت يورونيوز، اليوم الجمعة.


ولم يشرح بوتين بالتفصيل كيف انفجرت القنبلة اليدوية على متن الطائرة، لكنه ألمح إلى أن المخدرات والكحول قد تكون عامل مساعد.

وأضاف بوتين أنه "بينما لم يختبر المحققون بقايا الكحول والمخدرات، عثرت خدمة الأمن التابعة لمجلس الأمن الفيدرالي على 10 مليارات روبل (100 مليون يورو) نقدا و5 كيلوغرامات من الكوكايين".

وعلى الرغم من تلميحات بوتين إلا أنه أكد على أن التحقيق لا يزال مستمرا وتوقف عن قول سبب الحادث،

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