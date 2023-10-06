قرار رئاسي بالعفو عن 3328 من المحكوم عليهم احتفالا بذكرى نصر أكتوبر |شاهد

قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (3328) نزيل.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (417) لسنة (2023) بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد لعام 2023.





4CF3F35F-BB49-4E06-AB18-54FFD36336BD

3D284417-502B-4062-8E7F-2194D1A7059C

6E6DFA3F-2D12-45D3-8509-A497AA6B5185

2C910391-88E3-4519-BEDC-82ECF8358FDB

B4499ADA-F96C-452A-9422-F74DA6C0AA8A

C19FC288-CC4C-482E-B077-705DC8E232B4