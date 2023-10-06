عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كشفت سر مشهد نبيل الحلفاوي.. مادلين طبر ترتدي بدلة الطريق إلى إيلات

نبيل الحلفاوي - مادلين
نبيل الحلفاوي - مادلين طبر

احتفلت الفنانة مادلين طبر بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر في قناة الحدث اليوم ببرنامجها «قعدة مع مادلين» احتفالا بمرور خمسين عاما على النصر، من خلال إعادة ارتداء البدلة العسكرية من فيلم الطريق إلى إيلات عام 1994 والذي لعبت به دور «مريم» الفدائية الفلسطينية التي تنضم في الأردن لفريق ابطال البحرية المصرية للقيام بعمليات تدمير سفن ميناء إيلات في إسرائيل.

وخلال الحلقة استضافت مادلين، الربان البحري أحد أبطال عمليات الاستنزاف الحقيقيين، اللواء نبيل عبد الوهاب والذي أشاد بدورها في الفيلم وأثنى على الفن لأنه كان المفتاح لمعرفة الجمهور بالعمليات والتضحيات التي قدمها الجندي المصري، والعمليات سرية في حرب الاستنزاف ومنها عمليات ايلات.

وتحدث اللواء نبيل عبد الوهاب انهم في حقيقة الأمر نفذوا ثلاث عمليات متفرقة ناجحة عامي 1969 و1970 والفيلم ذكر فقط العملية الثانية وهي تدمير سفينتي: بيت شيفع وبات يام، والثالثة هي تدمير الرصيف الحربي وجمعهم الفيلم في عملية واحدة.

وكشف عبد الوهاب عن العناية الإلهية التي انقذتهم في اول مرة حاولوا الوصول لإيلات ومدى جبن الجندي الإسرائيلي، فخلال تحركهم بالزودياك المطاطي ليلا اكتشفهم زودياك إسرائيلي واضاء كشافه نحوهم الى انهم تحركوا بالقارب نحوه هجوما، فاعتقدوا انهم انتحاريين فخاف الإسرائيليين وفروا.

اما عن سر مشهد الفيلم الذي قام به الفنان نبيل الحلفاوي ولاقى الكثير من النقد، حول توسيع فوهة اللغم وخوف الجميع من انفجاره، فصحح اللواء المعلومة العسكرية، وقال "هذا المشهد هو تشويق سينمائي بحت، لكن توسيع اللغم لا يسبب انفجاره". 

كما صحح معلومة أخرى عن استشهاد الرقيب فوزي البرقوقي - الشهيد الوحيد بالعملية والذي جسد دوره الفنان الراحل عبد الله محمود وجسد شخصية رفيقه الربان نبيل عبد الوهاب الفنان ناصر سيف- حيث كان من الممكن انقاذه لكنه اختار الموت حتى لا يفضح زملاؤه ونخسر العملية، فقد حدث له تسمم اكسجين تحت الماء، وكان العلاج الوحيد ان يصعدا على سطح الماء ليتنفس هواء طبيعيا، ولكنه قرر الموت وبقي تحت الماء، لنتمكن من انجاز العملية وتركيب اللغم في مؤخرة السفينة الإسرائيلية.

وتساءل الربان عبد الوهاب عن البدلة التي ترتديها مادلين، وكشفت له مادلين انها هي ذاتها بدلة الفيلم والتي احتفظت بها على مدار 29 عاما هي والكوفية الفلسطينية من منظمة التحرير، لأنهم رمز لبطولة حقيقية لحدث تاريخي، وقررت منذ أشهر فقط أن تمنحهم لمتحف الاعمال السينمائية لدى المنتج هشام سليمان ومن أجل الحلقة استعارتها منه، وستعيدها له مرة أخرى.

ووجه الربان نبيل عبد الوهاب نصيحة للجيل الحالي ان جيل السبعينيات قام ما عليه من واجب وعلى الجيل الحالي ان يعرف ماذا فعلنا لنصل لهذه اللحظة من الامن والأمان على كامل أراضينا.

مادلين طبر - طارق رضوان

واستضافت الفنانة مادلين طبر بالفقرة الثانية من الحلقة الإعلامي الرياضي طارق رضوان للحديث عن انتخابات نادي الزمالك والمقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري وهي من مشجعيه منذ سنوات طويلة.

وتحدث رضوان عن المرشحين على كرسي رئاسة النادي ومنهم: كابتن حسين لبيب وكابتن فاروق جعفر والمستشار عمر هريدي ودكتورة ميرفت سيد احمد، وأشار رضوان الى أهمية دراسة برنامج كل مرشح والجلوس معهم لمعرفة أفكارهم قبل اتخاذ قرار بمن سنعطي له اصواتنا خاصة وان نادي الزمالك يحتاج لفكر اقتصادي ومالي لان عليه ديون مليار و400 مليون جنيه.

وأعلنت مادلين انها تدعم كابتن حسين لبيب خاصة بعد عرضه لبرنامجه الانتخابي واعجابها بفكره وثقافته، فهو يستطيع ان يمثل نادي الزمالك بصورة مشرفة.

وكشف رضوان عن انتماء بعض حكام مصر لنادي الزمالك منهم الملك فاروق والرئيس حسني مبارك، ومن قادة الجيش حيدر باشا أيام الملكية، وعبد الحكيم عامر بعد الثورة والمشير حسين طنطاوي، وبالسلطة حاليا يوجد الكثير من المنتمين للنادي.

 

مادلين طبر - المطرب احمد زكريا

واختتمت مادلين طبر الحلقة باستضافة المطرب احمد زكريا والذي بدأ الفقرة بأغنية «جوه العين» لتناسب احتفالنا بنصر أكتوبر، ثم تحدث زكريا عن أحلامه، وتطرق للحديث عن حرب أكتوبر خاصة وان خاله «احمد صقر» شارك بها في سلاح الإشارة وهو صديق للفنان القدير العمدة صلاح السعدني.

ثم قام زكريا بغناء أحدث اعمال الغنائية وهي «البطل»، ومن بعدها حاورته مادلين عن نفسه واحلامه القادمة، فقال زكريا انه يتمنى عمل ديو غنائي مع المطربة نانسي عجرم، وان المطرب المفضل له حاليا هو عمرو دياب وقديما عبد الحليم حافظ، ولكنه حين يدندن مع نفسه يحب أغاني رامي عياش.

 

مادلين طبر

الجدير بالذكر ان الفنانة مادلين طبر شاركت مؤخرا في منتدى مصر الدولي لكنوز الابداع الموسيقي بشرم الشيخ، وتم تكريمها، بالإضافة لدورها في لجنة التحكيم التي انتهت من عملها بتتويج المطرب اللبناني وجدي حماد.

مادلين طبر الفنانة مادلين طبر نصر اكتوبر الطريق الى ايلات فيلم الطريق الي ايلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

مجموعة سهلة لـ الأهلي في قرعة دوري أبطال إفريقيا

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة سهلة للأهلي وصعبة لبيراميدز وديربي تونسي منتظر

قبل القرعة.. قرار كاف يمنح الزمالك فرصة ذهبية للمنافسة بقوة على الكونفدرالية

عاجل.. مجموعة سهلة لـ الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية

موضوعات متعلقة

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

عشان يكمل الإنجازات.. حلمي عبد الباقي: أدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

استلم مصر خرابة.. ميمي جمال تدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة| خاص

بحضور أشرف زكي.. رضا البحراوي يحيي حفل انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

مش نمبر وان.. ثراء جبيل تنتقد محمد رمضان

سعر تذاكر ضخم.. صابر الرباعي يلتقي اسما لمنور وعبير نعمة بحفل الكويت

بـ ألبوم كاريزما .. نجوى كرم تحصد ملايين المشاهدات على يوتيوب

ترشيحاتنا

شهيدان وإصابات بهجوم جديد للمستوطنين على بلدة حوارة الفلسطينية

هانى عبد الرحيم: بشرى سارة عن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس ورفع علم مصر.. ننشر بيانات حرب أكتوبر

وزير الخارجية السعودي يدعو نظيره الإيراني لحضور مباراة لكرة القدم في المملكة

تسهيلات وحوافز جديدة من الدولة.. تخصيص العقارات لصالح المشروعات الصغيرة

ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السكر بالأسواق العالمية| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ناجتس الدجاج .. أحلى من الجاهز

تعديلات ليصبح محتشما.. سعر فستان منى زكي الأسود يثير الجدل

السبب سيذهلك.. إبرة تظل في دماغ امرأة روسية 80 عاما

احمي نفسك من الإصابة بالاكتئاب.. باتباع هذه النصائح

فيديو

كشفت سر مشهد نبيل الحلفاوي.. مادلين طبر ترتدي بدلة الطريق إلى إيلات

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تواصل تلقى أوراق المرشحين.. فيديو

دول مهددة بزلازل عنيفة الفترة المقبلة .. تنبؤات مخيفة | فيديو

دكتور وميكانيكي .. الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ