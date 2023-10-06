أوكرانيا تزيد الإنفاق الدفاعي بقيمة 6.8 مليار استرليني وتحقق عجز 2 تريليون هريفنيا

قال مشرعون إن أوكرانيا وافقت على زيادة قدرها 303 مليارات هريفنيا (6.8 مليار جنيه استرليني) في إنفاقها الدفاعي لبقية العام.

وفقا لسكاي نيوز البريطانية، سيضيف هذا المبلغ الضخم إلى ميزانية الأمن والدفاع لعام 2023، والتي تبلغ بالفعل 1.67 تريليون هريفنيا - حوالي 26.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لوزارة المالية، سيتم استخدام 225 مليار هريفنيا للدعم المالي للأفراد العسكريين و78 مليار هريفنيا لشراء المعدات العسكرية والنفقات الضرورية الأخرى.

قال النائب ياروسلاف زيليزنياك إن "هذه التغييرات سجلت رقمين قياسيين في تاريخ أوكرانيا. ستبلغ نفقات الميزانية العامة لأول مرة أكثر من 3.39 تريليون هريفنيا، وسيصل العجز إلى أكثر من 2 تريليون".