لو عندك حموضة ابعد عنها .. أطعمة تزيد حرقان المعدة

تعد الحموضة من المشكلات المنتشرة بشكل واسع وكبير في مختلف انحاء العالم وتصيب الرجال والنساء والاطفال احيانا

ووفقا لما جاء في موقع hopkinsmedicine فإن الأطعمة المعروفة بأنها مسببات لحرقة المعدة والحموضة تتسبب في استرخاء العضلة العاصرة للمريء وتأخير عملية الهضم، مما يسمح للطعام بالبقاء في المعدة لفترة أطول.

وتعد الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو الملح أو التوابل منوأكبر أسباب الحموضة ، مثل:

طعام مقلي

الطعام السريع

بيتزا

رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة المصنعة الأخرى

مسحوق الفلفل الحار والفلفل (الأبيض والأسود والفلفل الحار)

اللحوم الدهنية مثل لحم الخنزير المقدد والنقانق

جبنة

الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تسبب الحموضة ،تشمل:

الصلصات القائمة على الطماطم

الحمضيات

شوكولاتة

النعناع

المشروبات الغازية

تنبيه:إن الاعتدال أمر أساسي لأن الكثير من الناس قد لا يتمكنون أو يرغبون في التخلص من هذه الأطعمة بشكل كامل لكن حاول تجنب تناول الأطعمة المسببة للمشاكل في وقت متأخر من المساء بالقرب من وقت النوم، حتى لا تستقر في معدتك ثم تصعد إلى المريء عند الاستلقاء ليلاً.

ومن الجيد تناول وجبات صغيرة متكررة بدلاً من تناول وجبات أكبر وأثقل وتجنب وجبات العشاء في وقت متأخر من الليل والوجبات الخفيفة قبل النوم للوقاية من الحموضة