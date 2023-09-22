احذر تناوله.. نوع خضار ممنوع لمن يعانون من الحموضة

تعد الحموضة من أكثر المشكلات الشائعة في العالم ولكن تختلف حدتها من شخص لآخر.

ويلعب الغذاء دورًا كبيرًا في الإصابة بالحموضة والعلاج منها بل ونفس الأمر ينطبق على مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى ، لذا من المهم اختياره بعناية شديدة.

ووفقا لما جاء في موقع mountsinai فإن هناك نوع خضار ممنوعًا لمن يعانون من الحموضة أو اضطراب الجهاز الهضمي الحاد وهو الطماطم .



ويرجع ذلك إلى أن الطماطم شديدة الحموضة وقد تسبب انزعاجًا حادًا في المعدة إذا كنت تعاني بالفعل من الارتجاع الحمضي أو حرقة المعدة.

يمكن للطماطم أن تجعل المعدة تنتج المزيد من الأحماض، مما قد يسبب اضطرابًا حادًا في الجهاز الهضمي فإذا كان الإنسان مصابًا بالفعل فإن الأعراض تصبح أكثر سوءًا .

الطماطم

تخبرنا هذه الآثار الجانبية ببساطة أنه يجب علينا توخي الحذر وعدم استهلاك الطماطم بشكل زائد.

ولكن هذا ليس كل شيء وهناك مجموعة أخرى من الأشخاص يجب عليهم الابتعاد عن عدد كبير من الأطعمة الأخرى التي تسبب الحموضة مثل الشطة والشيكولاتة .