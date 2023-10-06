روسيا تسعى لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل

تسعى روسيا إلى إعادة انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل فيما يعتبر اختبارًا حاسمًا للجهود الغربية لإبقاء موسكو معزولة دبلوماسيًا بسبب غزوها لأوكرانيا.

ذكرت تقارير أن بعض الدبلوماسيين قالوا إن روسيا لديها فرصة معقولة للعودة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الاقتراع السري الذي أجري يوم الثلاثاء، بعد 18 شهرًا من الإطاحة بها في حملة قادتها الولايات المتحدة.

ووفقًا لما نشرته سكاي نيوز، هناك إرهاق في أوكرانيا. وكثير من الناس لا يريدون أن تهيمن الأصوات الغربية على هيئات الأمم المتحدة.

يقول منتقدو روسيا إن إعادة انتخابها في الوقت الذي لا تزال فيه الحرب الدائرة في أوكرانيا مستمرة منذ نحو 20 شهرا ستقوض مصداقية المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، والذي يعتبر أحد أكثر هيئات الأمم المتحدة فعالية.

يتم انتخاب أعضاء مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة المكونة من 193 دولة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.

ينص القرار الصادر في مارس 2006، والذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان، على أن الجمعية يمكنها تعليق حقوق عضوية دولة "ترتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان".