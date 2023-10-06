رامي صبري يحيي حفلا في العريش بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر| اليوم

يحيى الفنان رامي صبري، حفلاً غنائيًا، اليوم الجمعة، بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر، في العريش، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

وعلى جانب آخر، تصدر النجم رامي صبري، تريند مواقع التواصل الاجتماعي؛ عقب تكريمه، كأول فنان مصري يحصد جائزة أفضل مطرب عربي لعام 2023، بأول مهرجان دولي بالعراق، برعاية ودعم مجلس الوزراء في البلد الشقيق.

جاء تكريم رامي صبري، ضمن فعاليات مهرجان العراق الدولي في دورته الأولى، والتي أقيمت في العاصمة بغداد، برئاسة المطربة العراقية شذا حسون، وشهد الحفل تكريم عدد كبير من نجوم الفن العربي في مختلف المجالات.

وحرص رامي صبري على حضور احتفالية المهرجان ببغداد، بترحاب وحب، ودعما لاستقرار وأمن العراق الشقيق، خاصة وأنه أول مطرب مصري يتم تكريمه بأول مهرجان دولي للعراق يدعمه مجلس الوزراء.