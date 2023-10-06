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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قوتنا في وحدتنا.. طرح أغنية أحمد جمال ضمن مبادرة وطن واحد

أحمد جمال
أحمد جمال

طُرحت أغنية الفنان أحمد جمال، الجديدة التي تحمل اسم قوتنا في وحدتنا، ضمن مبادرة وطن واحد، وذلك تزامنا مع الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، برعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية.

أغنية قوتنا في وحدتنا، من غناء أحمد جمال وكلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وميكس وماستر مصطفى رؤوف ومونتاج أحمد عبد الرازق.

 

حفل أحمد جمال

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر باليوبيل الذهبى لانتصارات اكتوبر المجيدة حيث تقيم عدد من الفعاليات المتنوعة على مختلف مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.

في الثامنة والنصف مساء  الجمعة ٦ أكتوبر على المسرح الكبير تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلا بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي ومشاركة المطرب أحمد جمال مع نجوم الاوبرا سارة ذكي ، أحمد عصام ، أحمد سعيد ، وحنان عصام مختارات من الاعمال الغنائية التي شكلت جانبا من الوجدان الوطني للشعب المصري منها تحيا مصر، هنحب مين، يا بوي يا مصر، على الرباية، حلوين دول، مصر اليوم في عيد وغيرها.

وعلى مسرح الجمهورية  يقام حفل لطلاب مركز تنمية المواهب يجمع مختارات من الأعمال الوطنية وتابلوهات استعراضية حماسية مساء يوم السبت ٧ أكتوبر.

ويحيي المطربان ياسر سلمان ورحاب عمر امسية في الثامنة والنصف مساء الخميس 5 أكتوبر بمسرح أوبرا دمنهور تضم باقة من المؤلفات الوطنية والعاطفية منها يا حبيبتي يا مصر، يا حلو ناديلي، طاير يا هوى، امتى الزمان، بيت العز ،وغيرها  

ويعقد في السابعة مساء الاثنين 9 أكتوبر على مسرح أوبرا دمنهور لقاء يستضيف اللواء يحيى اللقاني من ابطال القوات المسلحة، القبطان عمر عز الدين قائد عمليات ايلات ويديره الدكتور محمد عبد الغني تحت إشراف الفنان أمين الصرفي ويتخلله أوبريت بطولات أكتوبر وفقرة فنية للشاعرين محمود الكريتي.

وفى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 10 أكتوبر يشهد مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية " حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الدكتور سامح صابر فصل كورال ذوي القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرفت همام بمصاحبة اوركسترا الاطفال والطلائع والشباب تحت اشراف الدكتورة نيفين المحمودى حفلا يتضمن نخبة مختارة من الاعمال التى تبرز الولاء والانتماء للوطن.

أحمد جمال الفنان أحمد جمال مبادرة وطن واحد أغنية قوتنا في وحدتنا نصر اكتوبر

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