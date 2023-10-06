السفير الروسي في مصر يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول

أجرى السفير الروسي لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، زيارة مهمة ومؤثرة إلى النصب التذكاري للجندي المجهول في القاهرة، في إطار الاحتفالات بالذكرى الخمسين لانتصار مصر في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.

ووضع السفير الروسي، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول؛ تكريماً للأبطال المصريين الذين قاتلوا من أجل وطنهم وحريتهم في تلك الحرب البطولية التي اندلعت في أكتوبر من عام 1973.

كانت هذه الزيارة تعبيراً عن عمق العلاقات بين مصر وروسيا، والتي تمتد عبر عقود من التعاون والصداقة. وتأتي هذه اللفتة الإنسانية من السفير الروسي في إطار الدعم والتضامن مع الشعب المصري في ذكرى هذا الإنجاز التاريخي الذي شكل نقطة تحول هامة في تاريخ مصر.

وتحدث السفير بوريسينكو عن أهمية الذكرى في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التفاهم والتعاون المشترك في مختلف المجالات. وأشاد بروح البطولة والتضحية التي أظهرها الجنود المصريون والروس خلال تلك الحرب التاريخية.

وقال إن هذا الحدث يسلط الضوء على أهمية الذكرى الوطنية في مصر وعلى تعزيز العلاقات الدولية والتضامن بين الدول في مواجهة التحديات الراهنة، كما ويعكس تجسيداً للعزم على تعزيز التعاون الثنائي والحفاظ على التاريخ الطويل والعريق للصداقة بين مصر وروسيا.