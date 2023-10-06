نائب: بيان البرلمان الأوروبي هو والعدم سواء

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، عن إدانته البالغة للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، بشأن الأوضاع في مصر، واصفا القرار بأنه من الناحية القانونية باطل بطلانا ينحدر به إلي درجة الانعدام بافتقاده لأبجديات القرارات سواء الدولية أو الداخلية لانتفاء الاختصاص و الغاية و محل تطبيق القرار.

وأضاف «الطماوي»، من الناحية السياسية أن بيان البرلمان الأوروبي، به تجاوز و تدخل سافر وغير مقبول من دولة ذات سيادة ( مصر ) كما تضمن أكاذيب وافتراءات عن الأوضاع في مصر، خصوصًا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، واصفًا البيان بأنه «مشبوه»، ويعدل تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي لمصر.

وأشار النائب إيهاب الطماوي، إلى أن المدعو هشام قاسم محبوس بحكم قضائي في قضية سب وقذف، ومحاولة تسييس قضيته، يؤكد وجود تربص من جانب بعض الجهات الخارجية، لمحاولة زعزعة الاستقرار في مصر، مؤكدًا أن بيان البرلمان الأوروبي في هذا الشأن، ينتهك استقلال السلطة القضائية.

وأشار وكيل أول اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أن هناك نية مبيته من البرلمان الأوروبي، لتشويه الانتخابات الرئاسية المصرية، خصوصًا بعد التأييد الشعبي الكبير الذي يحظى به الرئيس السيسي، منذ فتح باب الترشح في الانتخابات.

وكشف النائب إيهاب الطماوي، عن أن هناك العديد من الدول تشهد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، من الناحية الدينية والعنصرية والشرطية، يغمض البرلمان الأوروبي أعينه عنها ولا أحد يتحدث فيها، ما يؤكد التربص الواضح بالدولة المصرية.