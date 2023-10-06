رئيسة صندوق النقد الدولي تحذر من تكاليف الانتصار على التضخم.. الاقتصاد العالمي يحمل ندوب كورونا والحرب الروسية.. وسحابة سوداء كبيرة تخيم على توقعات المستقبل

النتائج العكسية للانتصار في مكافحة التضخم

أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة طويلة

الإقتصاد العالمي يحمل ندوب كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية

سحابة سوداء كبيرة تخيم على الاقتصاد العالمي

مراكش تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي رغم الزلزال

حذرت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي من أن النصر في مكافحة التضخم قد يسبب مشاكل للأسواق المالية من خلال إجبار البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى عام 2025.

أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة طويلة

في مقابلة مع صحيفة الجارديان قبل الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي المقرر عقده الأسبوع المقبل في مراكش، قالت كريستالينا جورجيفا إن هناك خطر بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة طويلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار غير مباشرة على أسعار الأصول.

وقال العضو المنتدب للصندوق إنه تم إحراز تقدم في النضال من أجل خفض التضخم لكن أداء بعض الدول كان أفضل من غيرها.

وقالت جورجيفا: "لم يتم ذلك، وهذا يضع علامة استفهام حول طول عمر أسعار الفائدة المرتفعة - بالتأكيد حتى عام 2024 وربما حتى عام 2025. لذلك، لديك آفاق نمو ضعيفة وظروف مالية أكثر صرامة".

ارتفعت عائدات السندات، وهي مقياس لتكلفة خدمة الديون الحكومية، في أسواق الدول المتقدمة في الأسبوع الماضي، حيث أدرك المستثمرون أن أسعار الفائدة الرسمية يمكن أن تظل أعلى لفترة أطول.

أسعار الفائدة

وقالت كريستالينا جورجيفا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض.

لقد أكملت للتو العام الرابع من فترة ولايتها البالغة خمس سنوات كمديرة إدارية لصندوق النقد الدولي، وهي الفترة التي قالت إنها شهدت حدثين "لا يمكن تصورهما": جائحة كوفيد 19 والغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت إن كليهما تركا بصماتهما، لكن صندوق النقد الدولي استجاب "بسرعة وعلى النطاق اللازم" لكل منهما.

الاقتصاد العالمي يحمل ندوب كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف: «الاقتصاد العالمي يتعافى لكنه بطيء وغير منتظم. لا يزال هناك الكثير من الندوب الناجمة عن كوفيد والحرب. والولايات المتحدة هي الاقتصاد الوحيد الذي عاد إلى اتجاه ما قبل الوباء. وقالت جورجيفا: إن منطقة اليورو أقل بنسبة 2%، والأسواق الناشئة أقل بنسبة 4-5%، والدول ذات الدخل المنخفض أقل بنسبة 6%+.

وأضافت: في السنوات الخمس المقبلة نتوقع متوسط 3% سنويًا مقارنة بـ 3.8% سنويًا في السنوات الخمس التي سبقت كوفيد. لدينا جروح يجب أن تلتئم، والنمو ببساطة ليس كافيًا لتحقيق ذلك وتحقيق المزيد من الرخاء للناس.

سحابة سوداء كبيرة تخيم على الاقتصاد العالمي

بدأ الغزو العسكري واسع النطاق لأوكرانيا في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد العالمي في التعافي من الوباء. ووصفتها جورجيفا بأنها "سحابة سوداء كبيرة تخيم على الاقتصاد العالمي".

رغم أن الحرب كانت مدمرة بالنسبة لشعب أوكرانيا، فقد امتدت آثارها إلى بلدان أخرى مثل ألمانيا، صاحبة أسوأ أداء بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى.

انظر إلى التأثيرات بالفعل: ارتفاع الإنفاق الدفاعي. لقد حصلنا على مكاسب السلام، لكننا لم نعد نملكها. وقالت جورجييفا: "لقد انتهى الأمر، وهو أمر مفهوم، لأننا لم يعد بإمكاننا اعتبار السلام أمرا مفروغا منه".

وأضافت: فكروا في كم كان من الممكن القيام به من أجل البنية التحتية والتعليم والتنمية الدولية إذا لم يقم الروس بحرب أوكرانيا وتدمير إحساسنا بالأمن. وطالما استمر الأمر، لا نعرف ما إذا كان سيكون هناك امتداد سيكون ضارًا بشكل خاص.

مراكش تستقبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي رغم الزلزال

من المقرر أن تعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع المقبل كما هو مخطط لها في مراكش على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب الشهر الماضي وأدى إلى مقتل ما يقرب من 3000 شخص.

وقالت جورجييفا إن لديها أربعة أهداف كبيرة للاجتماع: وضع السياسات الصحيحة لخفض التضخم وزيادة النمو؛ وتوسيع القوة المالية لصندوق النقد الدولي حتى يتمكن من مساعدة البلدان التي تعاني من مشاكل اقتصادية؛ وإقناع الدول الغنية بدعم القروض بمعدل فائدة صفر للدول منخفضة الدخل؛ وإحراز المزيد من التقدم السريع في تخفيف عبء الديون.

"نحن بحاجة إلى تحقيق النصر في المعركة ضد التضخم. وأضافت: "التضخم سيء للنمو ولكنه ضار أيضًا للفئات الأفقر من السكان".

"يتعين على البلدان أن تكون أكثر طموحا في الضغط من أجل إجراء إصلاحات هيكلية لتنشيط النمو، وهذا يعني المزيد من التركيز على تحسين الإنتاجية والتحول الأخضر لخلق ديناميكية جديدة."

وقالت جورجييفا إن صندوق النقد الدولي أقرض 160 مليار دولار (132 مليار جنيه استرليني) لمساعدة البلدان المتضررة من الوباء و160 مليار دولار أخرى في أعقاب غزو أوكرانيا. وأضافت أن صندوق النقد الدولي يحتاج الآن إلى الدول الأكثر ثراء للاستجابة لعالم أكثر عرضة للصدمات من خلال توفير الموارد اللازمة لزيادة حجم شبكة أمان الصندوق.

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي إنه تم إحراز تقدم في الإطار المشترك – وهي مبادرة أطلقتها مجموعة العشرين من الاقتصادات المتقدمة والنامية الكبيرة في عام 2020 بهدف تسريع تخفيف الديون، والتي واجهت انتقادات بسبب الوقت الذي استغرقته لتقديم المساعدة إلى مجموعة العشرين. عدد قليل من البلدان المثقلة بالديون.

وأضافت: "نحن نتحرك في الاتجاه الصحيح، ولكن ليس بالسرعة التي أريدها". "إن الديون مشكلة خطيرة بالنسبة للبلدان المتضررة، لكنها لم تصل بعد، ولا نتوقع أن تتحول إلى مشكلة أزمة ديون نظامية.

"البلدان التي تعاني من ضائقة الديون لا تزال عددا يمكن التحكم فيه نسبيا. ونحن نحاول مساعدة البلدان التي تقترب من ضائقة الديون من الانزلاق بشكل أعمق في المشاكل المالية.