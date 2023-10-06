صحة الدقهلية تنظم دورتين تدريبيتين حول برنامج إدارة المضادات الحيوية

نظمت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع إدارة التدريب و البحوث و بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة دورتين تدريبيتين عن برنامج إدارة المضادات الحيوية والإمداد الدوائي بإجمالي حضور 90 متدرب .



وقد قام بالتدريب نخبة من مسؤولي الإدارة المركزية للشئون الصيدلة بوزارة الصحة.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة وإشراف الدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب و الدكتورة إيمان عبد الله الزاهى مدير عام الإدارة العامة للصيدلة و الدكتورة رشا نور الدين مديرة ادارة التفتيش الصيدلي الحكومي.

تضمنت الدورة الأولى تدريب صيادلة المستشفيات والوحدات على برنامج إدارة المضادات الحيوية بإعطاء نبذة مختصرة عن المضادات الحيوية وكيفية تأثيرها على الميكروبات ومعرفة طرق المقاومة التي يقوم بها الميكروبات والاستخدام الأمثل لكل مضاد حيوي والآثار الجانبية له وكيفية عمل antimicrobial stewardship في المستشفيات وعمل الإحصائيات و Excel Sheet الخاص بالإستراتيجية الوطنية لترشيد استهلاك المضادات الحيوية.

و تضمنت الدورة الثانية تدريب صيادلة المخازن و الوحدات الصحية على منظومة الإمداد الدوائي و كيفية الإستعانة بالتطور الرقمى و الميكنى و تطبيقه مع هيئة الشراء الموحد و تسهيل حصر و طلب و تحريك الأدوية و تطبيق سياسة التخزين الجيد و الاستغلال الأمثل للمخزون الدوائى بالشكل الذى يحقق أعلى كفاءة لتحقيق سلامة المريض و توفير الأدوية بكافة السبل السريعة .