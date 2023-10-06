تركيا تحذر أمريكا من العمل مع حزب العمال ووحدات حماية الشعب في سوريا

تحدث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عبر الهاتف، وناقشا إسقاط الطائرة التركية بدون طيار في سوريا، وفقا لما صرح به مصدر في وزارة الخارجية التركية.

وقال مصدر لوكالة أنباء الأناضول، أن فيدان أصر علي ضرورة وقف الولايات المتحدة العمل مع إرهابيي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في شمال سوريا، حسبما أبلغ وزير الخارجية التركي فيدان وزير الخارجية بلينكن عبر الهاتف، وفقًا لمصادر دبلوماسية تركية.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن تركيا ستواصل بحزم عمليات مكافحة الإرهاب في العراق وسوريا، حسبما قال وزير الخارجية فيدان لبلينكن في مكالمة هاتفية

كانت الخارجية الأمريكية نشرت أمس: حديث هاتفي بين الوزير بلينكن مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان للتأكيد على أهمية محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

شكر الوزير تركيا على قيادتها في مبادرة حبوب البحر الأسود وأشار إلى الحاجة الملحة لمعالجة استخدام الكرملين غير الإنساني للغذاء كسلاح في الحرب. كما شكر الوزير تركيا على التزامها بإرسال بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى البرلمان التركي للتصديق عليه.