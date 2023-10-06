قارئ بيان العبور في الإذاعة العبرية: جولدا مائير استقالت بعد هزيمة 73

قال الدكتور محمد فوزي ضيف، قارئ البيان الأول في الإذاعة العبرية في 1973، أن ‏تأثير حرب أكتوبر وقع مثل الزلزال على الإسرائيليين سواء الكبير أو الصغير والمظاهرات والاحتجاجات أدت إلى استقالة "جولدا مائير" من الحكومة.

‏وأضاف محمد فوزي، ‏خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، ‏أن حرب أكتوبر التي قادتها مصر لتحرير سيناء وفقنا فيها بفضل الله فيها، وأكملنا باتفاقية السلام ما انجزناه في الحرب، وإسرائيل هي التي طلبت وقف إطلاق النار لأن إسرائيل تكبدت خسائر فادحة، ومن يطلب وقف اطلاق النار هو المهزوم وهذا معروف.