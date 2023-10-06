ترامب عن المهاجرين : يسممون دماء أبنائنا .. مرضى عقليون وإرهابيون

أثار دونالد ترامب الغضب عندما اتهم المهاجرين غير الشرعيين بـ "تسميم دماء بلادنا" في مقابلة أجريت معه مؤخرًا.

أدلى ترامب بتصريحاته في مقابلة مدتها 37 دقيقة مع رحيم قسام، رئيس تحرير صحيفة ذا ناشيونال بلس، والمدير السابق لـبيريت بيرت نيوز في لندن.

قال الرئيس السابق: “لا أحد لديه أي فكرة عن المكان الذي يأتي منه هؤلاء الأشخاص، ونحن نعلم أنهم يأتون من السجون”. "نحن نعلم أنهم يأتون من مصحات عقلية ومصحات للأمراض العقلية. نحن نعلم أنهم إرهابيون.

أضاف ترامب: لم يسبق لأحد أن رأى شيئًا مثل ما نشهده الآن. إنه أمر محزن للغاية بالنسبة لبلدنا. إنه يسمم دماء بلادنا. إنه أمر سيئ للغاية، والناس يأتون مصابين بالمرض. يأتي الناس بكل ما يمكن أن تحصل عليه."

تعكس تصريحات الرئيس السابق خطاب اليمين المتطرف والعنصري الأبيض حول التهديد الذي يشكله المهاجرون على أمريكا.

تزعم نظرية الاستبدال العظيم، وهي مجاز شعبي يميني متطرف، أنه يتم استبدال الأميركيين البيض بوافدين جدد من غير البيض في التركيبة الديموغرافية للبلاد.

وتكرر تعليقات ترامب أيضًا تلك التي أدلى بها في وقت مبكر من الحملة الانتخابية لعام 2016 عندما شن هجومًا على المهاجرين المكسيكيين، قائلاً: “إنهم يجلبون المخدرات. إنهم يجلبون الجريمة إنهم مغتصبون. وأفترض أن بعضهم أناس طيبون.

قال جوناثان جرينبلات، الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير، إن الخطاب العنصري ألهم هجمات مميتة في بيتسبرغ وإل باسو.

لكن تصريحات ترامب دافع عنها ستيفن تشيونج، المتحدث باسم الحملة، الذي قال لصحيفة التلجراف: "هذه عبارة عادية تستخدم في الحياة اليومية - في الكتب، والتلفزيون، والأفلام، وفي المقالات الإخبارية. إن اعتقاد أي شخص أن هذا أمر عنصري أو معادٍ للأجانب هو بمثابة العيش في واقع بديل مستهلك بغضب لا معنى له.

من المؤكد أن الهجرة ستكون قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية، مع ارتفاع أعداد المهاجرين مما جعل إدارة جو بايدن عرضة للخطر.