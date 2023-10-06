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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد 2009 يهزم القناة بأربعة أهداف مقابل هدف في بطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 ، علي فريق نادي القناة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الجمهورية للناشئين للموسم الرياضي 2024/2023 تحت قيادة كابتن شادي هشام المدير الفني للفريق.


أحرز الأهداف لفريق زد كلا من ، “يوسف عثمان ، سيف تامر ، أحمد رجب أبوغالي، خالد مختار عبدالعزيز ”.

وحرص علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز بمباراة اليوم .

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق 
دكتور شادى هشام مدير فنى
كابتن احمد على مدرب عام
كابتن عمر ابوالسعود مدرب
كابتن محمد ابراهيم مدرب حراس
كابتن احمد هندى ادارى
طبيب عظام د/  ايمن مصطفى
اخصائي تأهيل د/محمود عاصم هوارى 
مخطط أحمال / محمد عبدالجواد "زيكا"
محلل فني ك/ ايهاب الدجوي
مسؤول مهمات/ شهاب احمد

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