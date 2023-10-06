زد 2009 يهزم القناة بأربعة أهداف مقابل هدف في بطولة الجمهورية

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 ، علي فريق نادي القناة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الجمهورية للناشئين للموسم الرياضي 2024/2023 تحت قيادة كابتن شادي هشام المدير الفني للفريق.



أحرز الأهداف لفريق زد كلا من ، “يوسف عثمان ، سيف تامر ، أحمد رجب أبوغالي، خالد مختار عبدالعزيز ”.

وحرص علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز بمباراة اليوم .

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق

دكتور شادى هشام مدير فنى

كابتن احمد على مدرب عام

كابتن عمر ابوالسعود مدرب

كابتن محمد ابراهيم مدرب حراس

كابتن احمد هندى ادارى

طبيب عظام د/ ايمن مصطفى

اخصائي تأهيل د/محمود عاصم هوارى

مخطط أحمال / محمد عبدالجواد "زيكا"

محلل فني ك/ ايهاب الدجوي

مسؤول مهمات/ شهاب احمد