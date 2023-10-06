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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنهى حياة صديقه في المدبح .. الحكم على تاجر ماشية بعد إحالته لمفتي الجمهورية

محاكمة
محاكمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، غدًا السبت، الحكم على تاجر ماشية عقب ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعى بالإعدام، لاتهامه بإنهاء حياة صديقه بالمدبح لسرقته.


كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "م. ي"  محبوس، 21 عاما ، يعمل تاجر ماشية و طالب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر ومقيم بني عدي عليو مركز منفلوط - أسيوط بإنهاء حياة المجني عليه" أ .ع" عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض - سكين - وكمن له حيث أيقن وجهته لكونه صديقه - وتتبعه حتى دلف لمحل الواقعة وما أن ظفر به وحيداً حتى أعمل أداة بطشه وأنهال عليه بعدة طعنات قاسيات استقرت بمواضع قاتلة من جسده قاصداً ، قاصد من ذلك ازهاق روحه فأحدث بة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أفضت بروحه.


وأضافت التحقيقات أن المتهم سرق المبلغ المالي المملوك للمجني عليه حال حمله سلاحا أبيض - موضوع الاتهام التالي - ظاهراً على النحو المبين بالتحقيقات وأحرز سلاحاً ابيض (سكين) بغير مسوغ قانوني أو مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية.

القاهرة تاجر ماشية مفتى الجمهورية الإعدام المدبح

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