"باليه أوبرا القاهرة" تقدم عرض "كليوباترا" في 4 حفلات على المسرح الكبير

تقدم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، عرض "كليوباترا" لفرقة باليه أوبرا القاهرة من إخراج مديرها الفنى أرمينيا كامل، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة مؤلف موسيقاه المايسترو محمد سعد باشا، وذلك لمدة 4 ليالي تبدأ في الثامنة مساء أيام /الثلاثاء/ ، /الأربعاء/ ، /الخميس/، و/الجمعة/ 28، 29، 30، 31 أكتوبر الجاري على المسرح الكبير بالأوبرا.



ويأتي العرض ضمن خطوات وزارة الثقافة لإثراء ميدان الإبداع في مصر، ويدور العرض حول القصة التاريخية لكليوباترا ملكة مصر وزواجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس بعد قتل يوليوس قيصر، ثم إعلان أوكتافيوس الحرب ضد كليوبترا ومارك أنطونيو وهزيمتهما في معركة أكتيوم البحرية ونهايتهما المأسوية بعد انتصار خصمهما .



باليه كليوباترا، تصميم خوزيه بيريز (رقصات)، ياسر شعلان (إضاءة)، محمد الغرباوى (مناظر) ، مانويلا سييرى (تصميم ملابس) .



يذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966، وكانت تابعة للمعهد العالى للباليه وقدمت أولى عروضها فى نفس العام، انطلقت خارج مصر منذ عام 1972، حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا وتونس، أصبحت احد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991، ويضم ريبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، طقوس الربيع، هاملت، لوركيانا، كارمينا بورانا، بوليرو، سندريلا، رقصات نلتقى بها، وبالرغم من كل شيء.