طبيعي الناس تزعل.. يوسف عمر: سيناريو حكاية نور مكسور جاء مشوقًا

تحدث الفنان يوسف عمر، عن كواليس أعماله الفنية خلال الفترة الحالية، وردود الأفعال التي تلقاها حول حكاية نور مكسور، ضمن أحداث مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” الذي تم عرضه مؤخرًا.

وأعرب يوسف عمر، عن سعادته، خلال لقاء مع موقع صدى البلد الإخباري، مشيرًا إلى أن نجاح المسلسل أسعده وأبهره، مشيرًا إلى أن سرد الأحداث في سيناريو المسلسل جاء مشوقًا وأحدث المفارقات في الشخصية التي قدمها.

وأضاف يوسف عمر، أنه تأثر بتفاعل الجمهور مع أحداث حكاية نور مكسور، وقال: «طبيعي الناس تزعل مع الأحداث وتتفاعل معاها ولكن هي دي الدراما والسيناريو كان كويس وده أنعكس على نجاح العمل».

أحدث أعمال يوسف عمر

وشارك يوسف عمر، مؤخرا في بطولة مسلسل مملكة الحرير، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وتدور أحداث مسلسل مملكة الحرير في عالم خيالي مليء بالصراعات الملحمية وفي إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أشقاء يفرّقهم القدر بعد اغتيال والدهم الملك على يد عمهم، وبعد فترة من الزمن بينما أصبحوا في ريعان شبابهم، تجمعهم معركة دامية على العرش.

وشارك يوسف عمر في بطولة المسلسل مع مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، سارة التونسي، وليد فواز وسلوى عثمان.

تأتي مشاركة يوسف عمر في بطولة مملكة الحرير بعد ما حققه من نجاح خلال الموسم الرمضاني، في مسلسلات نافست بقوة، وهي: شباب امرأة أمام النجمة غادة عبد الرازق، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن. والجزء الثالث من كامل العدد مع النجمين دينا الشربيني وشريف سلامة، والدراما السعوية شارع الأعشى، عن رواية للمؤلفة السعودية بدرية البشر، ومن إخراج التركي أحمد كاتيكسيز.