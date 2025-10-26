قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل توافق على دخول ممثل عن حماس إلى داخل الخط الأصفر.. لهذا السبب
أبومازن يتسلّم دعوة رسمية من الرئيس السيسي للمشاركة في افتتاح المتحف المصري
قوات الدعم السريع تعلن بسط سيطرتها على مدينة الفاشر غربي السودان
البابا تواضروس يعيّن الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا
يشبه الأرض.. اكتشاف كوكب خارجي قد يصلح للحياة قريبا
أخبار التوك شو| خبر سار لمحبي الشتاء من الأرصاد.. وعبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التأمين الصحي الشامل
القومي لعلوم البحار يوقع مذكرات تفاهم مع البرتغال في مجال الاقتصاد الأزرق
وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل سيف عيسى بذهبية العالم في التايكوندو
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
طبيعي الناس تزعل.. يوسف عمر: سيناريو حكاية نور مكسور جاء مشوقًا

يوسف عمر
يوسف عمر
سعيد فراج

تحدث الفنان يوسف عمر، عن كواليس أعماله الفنية خلال الفترة الحالية، وردود الأفعال التي تلقاها حول حكاية نور مكسور، ضمن أحداث مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” الذي تم عرضه مؤخرًا. 

وأعرب يوسف عمر، عن سعادته، خلال لقاء مع موقع صدى البلد الإخباري، مشيرًا إلى أن نجاح المسلسل أسعده وأبهره، مشيرًا إلى أن سرد الأحداث في سيناريو المسلسل جاء مشوقًا وأحدث المفارقات في الشخصية التي قدمها. 

وأضاف يوسف عمر، أنه تأثر بتفاعل الجمهور مع أحداث حكاية نور مكسور، وقال: «طبيعي الناس تزعل مع الأحداث وتتفاعل معاها ولكن هي دي الدراما والسيناريو كان كويس وده أنعكس على نجاح العمل». 

أحدث أعمال يوسف عمر 

وشارك يوسف عمر، مؤخرا في بطولة مسلسل مملكة الحرير، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

وتدور أحداث مسلسل مملكة الحرير في عالم خيالي مليء بالصراعات الملحمية وفي إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أشقاء يفرّقهم القدر بعد اغتيال والدهم الملك على يد عمهم، وبعد فترة من الزمن بينما أصبحوا في ريعان شبابهم، تجمعهم معركة دامية على العرش.

وشارك يوسف عمر في بطولة المسلسل مع مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، سارة التونسي، وليد فواز وسلوى عثمان.

تأتي مشاركة يوسف عمر في بطولة مملكة الحرير بعد ما حققه من نجاح خلال الموسم الرمضاني، في مسلسلات نافست بقوة، وهي: شباب امرأة أمام النجمة غادة عبد الرازق، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن. والجزء الثالث من كامل العدد مع النجمين دينا الشربيني وشريف سلامة، والدراما السعوية شارع الأعشى، عن رواية للمؤلفة السعودية بدرية البشر، ومن إخراج التركي أحمد كاتيكسيز. 

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

لمن يقرأ يس 7 مرات

ماذا يحدث لمن يقرأ يس 7 مرات قبل الفجر أو بعده؟.. احذر تفويتها

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

صلاة سنة الفجر بعد الأذان الأول

هل يجوز صلاة سُنة الفجر بعد الأذان الأول؟ .. اعرف وقتها الصحيح

شيكو بانزا

تحذير من الزمالك لـ شيكو بانزا بسبب استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي

يانيك فيريرا

الزمالك ينفي شائعات عدم حصول فيريرا على مستحقاته المالية

زيزو

الغندور يكشف سبب غياب زيزو عن مباراة الأهلي أمام إيجل نوار

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

