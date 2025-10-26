قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل سيف عيسى بذهبية العالم في التايكوندو
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
محمد عبد الرحمن توتا: الكوميديا عالم واسع ومتنوع.. خاص
آي صاغة: 200 جنيه تراجعا في أسعار الذهب خلال أسبوع
وزير الصحة: الرقابة اليومية هي الضامن الأساسي لكفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل
الإحصاء: انطلاق البرنامج التدريبي للباحثين المشاركين في مسح صحة الأسرة المصرية
مروان فى الهجوم .. تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام كهرباء الاسماعيلية بالدوري
تصرف مشين.. هآرتس: جيش الاحتلال يحول أطراف غزة إلى مكب للنفايات
حكم قول "خد الشر وراح" .. دار الإفتاء توضح
فن وثقافة

فرح الزاهد: لم أتردد فى قبول شخصية سعاد بمسلسل لينك.. خاص

أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة فرح الزاهد عن ترشيحها للمشاركة فى مسلسل لينك وتقديم شخصية سعاد التى حققت من خلالها نجاحا كبيرا حتى الآن. 

وقالت فرح الزاهد فى تصريح خاص لصدى البلد : لم أكن أعلم من قام بترشيحي تحديدًا، ولم أسع للحصول على الدور بشكل مباشر، فوجئت باتصال من المخرج محمد عبد الرحمن حماقي، وأيضًا من شركة الإنتاج، وعرض علي سيناريو العمل، منذ اللحظة الأولى شعرت بأن العمل مختلف ويحمل رسالة إنسانية عميقة، والشخصية مكتوبة بصدق وواقعية، وهذا ما جذبني فعلًا، ولم أتردد في قبول الدور، وتم الاتفاق سريعًا بعد قراءة السيناريو.

أداء فرح الزاهد 

واعتبر الجمهور أن أداء فرح في "لينك" يمثل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، مشيرين إلى أن مشاهدها كانت من الأكثر تأثيرًا وصدقًا في العمل، وأنها نجحت في خطف الأنظار بتفاصيلها الدقيقة وتعبيراتها الصادقة.

وتمكنت فرح الزاهد من أن تكون عنصر أساسي في نجاح المسلسل، 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من مشاهدها، مؤكدين أنها تفوقت في كل ظهور لها، وأن شخصية "سعاد" تعد من أفضل وأقوى أدوارها الدرامية حتى الآن.

مسلسل لينك 

 يعرض مسلسل «لينك»، من السبت الى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

 «لينك» من أبرز الأعمال الدرامية فى موسم الـ«Off Season»، خاصة أنه يقدم معالجة درامية عصرية لقضية النصب الإلكترونى، ومخاطر التكنولوجيا الحديثة على العلاقات الإنسانية والأسرية، من خلال حبكة مشوقة، تمزج بين الدراما الاجتماعية والإثارة الإنسانية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب و احمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الفاعليات

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

