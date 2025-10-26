فرح الزاهد: لم أتردد فى قبول شخصية سعاد بمسلسل لينك.. خاص

كشفت الفنانة فرح الزاهد عن ترشيحها للمشاركة فى مسلسل لينك وتقديم شخصية سعاد التى حققت من خلالها نجاحا كبيرا حتى الآن.

وقالت فرح الزاهد فى تصريح خاص لصدى البلد : لم أكن أعلم من قام بترشيحي تحديدًا، ولم أسع للحصول على الدور بشكل مباشر، فوجئت باتصال من المخرج محمد عبد الرحمن حماقي، وأيضًا من شركة الإنتاج، وعرض علي سيناريو العمل، منذ اللحظة الأولى شعرت بأن العمل مختلف ويحمل رسالة إنسانية عميقة، والشخصية مكتوبة بصدق وواقعية، وهذا ما جذبني فعلًا، ولم أتردد في قبول الدور، وتم الاتفاق سريعًا بعد قراءة السيناريو.

أداء فرح الزاهد

واعتبر الجمهور أن أداء فرح في "لينك" يمثل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، مشيرين إلى أن مشاهدها كانت من الأكثر تأثيرًا وصدقًا في العمل، وأنها نجحت في خطف الأنظار بتفاصيلها الدقيقة وتعبيراتها الصادقة.

وتمكنت فرح الزاهد من أن تكون عنصر أساسي في نجاح المسلسل،

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من مشاهدها، مؤكدين أنها تفوقت في كل ظهور لها، وأن شخصية "سعاد" تعد من أفضل وأقوى أدوارها الدرامية حتى الآن.

مسلسل لينك

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت الى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

«لينك» من أبرز الأعمال الدرامية فى موسم الـ«Off Season»، خاصة أنه يقدم معالجة درامية عصرية لقضية النصب الإلكترونى، ومخاطر التكنولوجيا الحديثة على العلاقات الإنسانية والأسرية، من خلال حبكة مشوقة، تمزج بين الدراما الاجتماعية والإثارة الإنسانية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب و احمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.