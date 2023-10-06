عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف القعيد يكشف أهداف إسرائيل من تشويه صورة أشرف مروان

أشرف مروان
أشرف مروان

كشف الأديب يوسف القعيد أهداف إسرائيل من تشويه صورة "أشرف مروان" فى هذا التوقيت.


وقال يوسف القعيد خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق، إن أشرف مروان هو صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والهجوم عليه جزء من الهجوم على عبد الناصر نفسه.

الهدف الدائم

وأكد يوسف القعيد، أن الهدف الدائم لجهاز الأمن فى إسرائيل هو النيل من جمال عبد الناصر أيضا.

جنازة عسكرية 

وكان اللواء محمد الغبارى، رد على ادعاءات إسرائيل بشأن أشرف مروان، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وقال محمد الغبارى، إن الدولة المصرية كرمت بطولات أشرف مروان عبر الجنازة العسكرية التى أقيمت له، لافتا إلى أن الجنازات العسكرية، تقام للقادة العسكريين بداية من رئيس هيئة أو جيش أو منطقة.
 

الإعلامي حمدي رزق الأديب يوسف القعيد الراحل جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر صهر الرئيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه يا حشرة.. تسريب صوتي لواقعة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

لأول مرة.. أحمد الفيشاوي يكشف عملية إزالة التاتوهات من جسده

محدش يفتي | منشور صادم من أحمد مرتضى بشأن نادي الزمالك 6 أكتوبر

خالد طلعت يسخر من مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. رسميا موعد انتهاء التوقيت الصيفي

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. 15 أكتوبر

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة سهلة للأهلي وصعبة لبيراميدز وديربي تونسي منتظر

ترشيحاتنا

شهادات للتاريخ.. أسطورة الصاعقة المصرية الشهيد إبراهيم الرفاعي كابوس العدو الإسرائيلي

مصمم الإكسسوارات بـ فيلم الرصاصة لا تزال فى جيبي: استخدمنا قنابل هوائية

ما هو دعاء الوسيلة والفضيلة؟.. لا تفوته بهذا الوقت للفوز بـ4 جوائز

النائب طه الناظر: تقرير البرلمان الأوروبي ساق افتراءات وادعاءات مضللة.. والاستقواء بالخارج سياسة الفاشلين

سبوتيفاي تستعد لإطلاق ميزة Superpremium المدعمة بالذكاء الاصطناعي

لو موبايلك أندرويد 14.. إعدادات لازم تغيرها فورا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستراليا.. امرأة تعثر على أفعى في مكان صادم داخل منزلها

الـ12 شبه مستحيلة يا أهلي| ابتعاد بيراميدز.. وشباب بلوزداد يتوعد الأحمر بدوري الأبطال

تخطى الـ ربع مليون جنيه.. سعر فستان أنغام في حفل انتصار أكتوبر

اصطحاب الهاتف للمرحاض يعرضك لمشاكل صحية خطيرة.. تجنبها

فيديو

رفض مصري لبيان البرلمان الأوروبي.. رد حاسم من كل الفئات

أكاذيب وتجاوز للحدود.. أحزاب ونواب مصر ينتفضون ضد بيان البرلمان الأوروبي

مش عايزة تتكلم.. لماذا حذفت شيري عادل صورها مع زوجها / فيديو جراف

انقطاع الإنترنت بعد 5 أيام | ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ