يوسف القعيد يكشف أهداف إسرائيل من تشويه صورة أشرف مروان

كشف الأديب يوسف القعيد أهداف إسرائيل من تشويه صورة "أشرف مروان" فى هذا التوقيت.



وقال يوسف القعيد خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق، إن أشرف مروان هو صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والهجوم عليه جزء من الهجوم على عبد الناصر نفسه.

الهدف الدائم

وأكد يوسف القعيد، أن الهدف الدائم لجهاز الأمن فى إسرائيل هو النيل من جمال عبد الناصر أيضا.

جنازة عسكرية

وكان اللواء محمد الغبارى، رد على ادعاءات إسرائيل بشأن أشرف مروان، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وقال محمد الغبارى، إن الدولة المصرية كرمت بطولات أشرف مروان عبر الجنازة العسكرية التى أقيمت له، لافتا إلى أن الجنازات العسكرية، تقام للقادة العسكريين بداية من رئيس هيئة أو جيش أو منطقة.

