محمد الغباري يرد على ادعاءات إسرائيل حول أشرف مروان

رد اللواء محمد الغبارى، مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، على ادعاءات إسرائيل بشأن أشرف مروان، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وقال محمد الغبارى، خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن الدولة المصرية كرمت بطولات أشرف مروان عبر الجنازة العسكرية التى أقيمت له.

الجنازات العسكرية

وأوضح اللواء محمد الغبارى، أن الجنازات العسكرية، تقام للقادة العسكريين بداية من رئيس هيئة أو جيش أو منطقة.

وأشار محمد الغبارى، أن الدولة أذا أرادت تكريم شخص من أبنائها تصدر قرار وزاري استثنائي.