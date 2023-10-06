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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة.. نجم يوفنتوس مهدد بالإيقاف 4 أعوام| تفاصيل

بوجبا
بوجبا

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، إيجابية العينة الثانية للفرنسي بول بوجبا، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.

وكان قد تم إيقاف بوجبا مؤقتًا بعد اختبار عشوائي للمنشطات تم إجراؤه بعد فوز ناديه 3-0 على أودينيزي في 20 أغسطس، حيث كان بديلاً غير مستخدم. ثم تم اختبار العينة B الخاصة به.

ووفقاً لصحيفة “ذا أتليتك” البريطانية، فإنه جاءت نتيجة اختبار بول بوجبا إيجابية في العينة الثانية الخاصة به ويمكن أن يتم إيقافه لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام إذا ثبتت إدانته بتعاطي المنشطات.

وأضافت أنه سوف تتخذ إدارة يوفنتوس قراره بشأن كيفية المضي قدماً فيما يتعلق بعقد لاعب خط الوسط الذي يمتد حتى عام 2026.

شارك بوجبا، الذي سيبلغ من العمر 31 عامًا في يوليو، في 10 مباريات فقط الموسم الماضي بسبب الإصابة وغاب عن أجزاء كبيرة من الموسم السابق، الأخير له مع مانشستر يونايتد؛ بسبب مشاكل في أوتار الركبة والساق، وعاد إلى يوفنتوس في صفقة انتقال مجانية في يوليو 2022.


وقالت رافاييلا بيمنتا، وكيل أعمال الفائز بكأس العالم مع فرنسا، بعد الإيقاف الأولي: “الأمر المؤكد هو أن بول بوجبا لم يرغب أبدًا في كسر القاعدة”.

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مفاجأة.. إيقاف بول بوجبا بسبب المنشطات

مدرب يوفنتوس: أشعر بالأسف تجاه بول 

قال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، اليوم الجمعة، إنه ليس على علم بنتيجة اختبار العينة "ب"، وأشار في مؤتمر صحفي قبل مباراة السبت على أرضه أمام تورينو: "لم أكن أعرف، لقد اكتشفت ذلك الآن، دعونا ننتظر من الناحية الإنسانية، أشعر بالأسف تجاه بول".

ولم تعلق المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات في إيطاليا، نادو إيطاليا، على قضية بوجبا، مستشهدة بقواعد الخصوصية.

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