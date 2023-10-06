الشتاء قادم.. زيلينسكي يحث على التضامن العالمي لصد الهجمات الروسية

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه الأخير من كييف، عن إدانته للهجمات الروسية "الوحشية" على أوكرانيا، ودعا إلى الوحدة في مواجهة الشدائد. وأعرب عن تعازيه القلبية لأسر أكثر من 50 شخصًا لقوا حتفهم في الهجمات الصاروخية على منطقة خاركيف خلال اليومين الماضيين.

وشدد الرئيس زيلينسكي على أهمية التغلب على الصعوبات في ساحة المعركة خلال أشهر الشتاء المقبلة، ووصف ذلك بأنه "حاسم" للدفاع عن أوكرانيا. وكشف عن عقد اجتماع حكومي لمناقشة مختلف جوانب الحماية المادية للمنشآت وجهود إعادة الإعمار وتنفيذ الأوامر وخطط الطوارئ لحالات الطوارئ.

علاوة على ذلك، أعلن الرئيس زيلينسكي أن حالة الاستعداد لفصل الشتاء في مناطق معينة من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل، مما يسلط الضوء على تصميم أوكرانيا على حماية شعبها خلال فترة الشتاء الصعبة.

تطرق الرئيس زيلينسكي في خطابه أيضًا إلى الدعم الدولي، قائلاً: "إن أوكرانيا تقدر بشدة كل علامة على الدعم والتضامن". وأشار إلى أن ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وهولندا ودول أخرى اتخذت قرارات مهمة هذا الأسبوع لتعزيز نظام الدفاع الجوي والطاقة في أوكرانيا. وشدد على أن الانتصار على العدوان الروسي سيكون بمثابة جهد جماعي يوحد الناس في جميع أنحاء العالم ضد الشر والكراهية.

واختتم الرئيس زيلينسكي بالتأكيد على أن "انتصارنا على الإرهاب الروسي سيكون نصرًا مشتركًا لجميع الناس في جميع أنحاء العالم الذين يشاركوننا قناعتنا بأن الشر والكراهية يجب أن يخسروا دائمًا.. يجب أن تكون هذه قاعدة عالمية راسخة.