السويد تساوم أوكرانيا بطائرات مقاتلة مقابل الانضمام للناتو

قالت وزارة الدفاع السويدية، اليوم الجمعة، إنها قد تساهم بطائراتها الحربية من طراز "غريبن" في التحالف الغربي الذي يحاول إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا بسرعة، لكن فقط بعد السماح للسويد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

كان العرض، المتضمن ضمن حزمة أسلحة بقيمة 200 مليون دولار وذخائر عيار 155 ملم وغيرها من الدعم الدفاعي لأوكرانيا، هو الخطوة الأخيرة في جهد دبلوماسي مستمر لإقناع تركيا بالتخلي عن اعتراضها على انضمام السويد إلى التحالف العسكري.

قالت وزارة الدفاع السويدية في بيان: "الدعم في شكل بطائراتها الحربية من طراز "غريبن" سيكون مشروطًا بانضمام السويد أولاً إلى الناتو".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وافق مبدئياً على قبول السويد في يوليو، عشية القمة السنوية لحلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، ليتوانيا. وقد تم الترحيب بهذه الخطوة في ذلك الوقت باعتبارها انتصارا دبلوماسيا من شأنه أن يظهر جبهة غربية موحدة ضد روسيا.

لكن منذ ذلك الحين، ماطل أردوغان، مستخدمًا حق النقض (الفيتو) الفعال ضد انضمام السويد كورقة مساومة. وفي الشهر الماضي، قال أردوغان إن تركيا ستوافق على انضمام السويد إلى الناتو بمجرد أن تمضي الولايات المتحدة قدماً في نقل طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى تركيا.

يأتي عرض السويد المشروط بتزويد بعض طائراتها الحربية من طراز "غريبن" أيضًا في الوقت الذي يتسابق فيه الناتو لتدريب الطيارين الأوكرانيين وأطقم الدعم على قيادة الطائرات المقاتلة الغربية - وهو ما يصفه المسؤولون والخبراء بأنه أحد أنظمة الأسلحة القليلة التي يمكن أن تغير مسار الحرب.

كانت السويد قد رفضت في السابق الإفصاح عما إذا كانت ستتبرع بطائرات. لكن بيان وزارة الدفاع يوم الجمعة قال إنه سيراجع التدريب اللازم للطيارين الأوكرانيين وكذلك الدعم الذي قد تتلقاه ستوكهولم من تحالف الطائرات المقاتلة الغربية بينما تدرس ما إذا كانت ستعكس مسارها.

لأكثر من عام، منعت حكومة أردوغان عرض السويد، واتهمت الحكومة السويدية بإيواء الانفصاليين الأكراد الذين تعتبرهم تركيا إرهابيين.