مصمم ديكور فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي: استخدمنا مدفع أبو جاموس بالفيلم

تحدث عباس صابر مصمم الديكور عن قوة مدفع أبو جاموس الذي استخدم في فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي.

وقال عباس صابر، خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، :تصوير المشاهد المتعلقة بضربات مدفع أبو جاموس 120 كانت بكاميرا أيرفريكس توضع يمين الماسورة على بعد 2 كم؛ لتصوير مشاهد الخارجي.

50 مترا

وتابع: حطينا الكاميرا ولما الضربة تطلع من فم الماسورة، فريق الكاميرا كان بيترمي 50 مترا من رد فعل الصدى للمدفع وضخامة طلقته ودا كان تمثيل، ما بالك باللي كان بيحاربوا».



واستكمل: كان معنا زميل اسمه عم دسوقى، خبير تأثيرات، كان يقوم بتصميم التأثيرات وردود الفعل في الفيلم باحترافية، وخاصة تأثير طلقات الدانات والمدافع وطلقات الدبابات والصواريخ.