مصمم الإكسسوارات بـ فيلم الرصاصة لا تزال فى جيبي: استخدمنا قنابل هوائية

كشف عباس صابر، مصمم الديكورات والإكسسوارات، عن أحداث وكواليس تصوير فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي.

وقال عباس صابر، خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنه مازال محتفظا بالإكسسوارات التي استخدمت فى فيلم الرصاصة لا تزال فى جيبى.

قنابل هوائية

وأضاف عباس صابر، أنه كان يتم استخدام قنابل هوائية خلال تصوير المشاهد فى الفيلم.

وأشار مصمم الديكورات والإكسسوارات إلى أن صوت ضربات الصواريخ الجوية وتأثيرها على المواقع كان عبر دفن جهاز «كمبروسر» هوائي في الأرض.